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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/04/28/50473.html

Экономика

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"
В апреле на территории Архангельской области стартовали продажи услуги «Видеокомфорт» от компании «Ростелеком».

Предприятиям малого и среднего бизнеса Архангельской области «Ростелеком» предлагает услугу удаленного видеонаблюдения и хранения видеозаписей в «облаке» — «Видеокомфорт», которая позволяет контролировать ситуацию на объекте из любой точки мира, где есть интернет.

Услуга позволяет вести видеонаблюдение за объектами в режиме онлайн, хранить записи в «облаке» и управлять системой через мобильное приложение. Система позволяет осуществлять съемку в темноте, съемку со звуком, индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать только определенные действия, например, движение, крик, пересечение линии.
Один из трендов в области систем видеонаблюдения — переход с аналогового на IP-оборудование, которое позволяет организовать более качественную связь и более удобное хранение архива. Облачный сервис, в свою очередь, означает хранение данных в «облаке» провайдера, то есть клиенту не нужно приобретать и обслуживать собственные серверы. Таким образом, услуга «Видеокомфорт» актуальна для представителей малого и среднего бизнеса, которым необходимо быстро развернуть и настроить систему видеонаблюдения, без существенных капитальных затрат.

«Ростелеком» предоставляет своим клиентам возможность бесплатно протестировать «Видеокомфорт» в течение 14 дней, чтобы убедиться, что данное решение подходит их требованиям.

Дополнительную информацию об услуге «Видеокомфорт» можно получить на сайте RT.RU и по телефону 8 800 200 3000.

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Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение Компании, находящееся в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком — Северо-Запад»). Оперирует на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа и обслуживает более 244 тысяч абонентов телефонии, свыше 138 тысяч пользователей Интернет, 49 тысяч пользователей «Интерактивного телевидения».

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru)  — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 4,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2016 г. составила 217,0 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от выручки), чистая прибыль — 8,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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