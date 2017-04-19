|
Новости дня
Неадекватный водитель устроил в Архангельске тройное ДТП
В Шенкурском районе водителю, виновному в смерти женщины, вынесли приговор
Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей
В Пинежском районе восстанавливают колокольню
|
Пятница, 28 апреля, 13:12
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/04/28/50469.html
|
2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске
Продажи квартир в ЖК «Green Park» стартуют 2 мая. Первые 20 покупателей квартир получат скидку в 20%.
Всего в доме 318 квартир, спроектированных с использованием передовых европейских планировок «Разумные метры». 2 мая начнется продажа 158 квартир в первой очереди комплекса. Среди них 10 студий площадью 27 кв. м, 30 однокомнатных квартир площадью от 29 до 39 кв. м, 50 евро-двухкомнатых – от 40 до 43 кв. м, 58 евро-трехкомнатных – от 56 до 60 кв. м и 10 евро-четырехкомнатных площадью 68 кв. м.
ЖК «Green Park» возводится холдингом «Аквилон Инвест» в квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – Набережная Северной Двины, в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. С верхних этажей будет открываться вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Рядом расположены три детсада, две школы, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника, несколько торговых центров.
В основу проекта дома впервые в Архангельске положена концепция жилого эко-комплекса в соответствии с требованиями международных стандартов экологического строительства, обеспечивающих комфортную и безопасную жизнь человека. Как в планировочных решениях, так и в благоутсройстве территории использованы передовые достижений в эргономике и экологии.
Новый жилой комплекс холдинга «Аквилон Инвест» отличается внедрением принципа экономии природных ресурсов. Ему присвоен «Высокий» класс энергоэффективности. Строительство здания из 4 секций площадью почти 22 тыс. кв. м осуществляется с использованием технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен 770 мм. Для отделки фасадов используется кирпич двух цветов. Применяется современный утеплитель на кровле и в техподполье. Дом строится с малым количеством углов, чтобы создать лучшие условия для естественного освещения в квартирах. Для остекления применяются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которое пропускает тепло внутрь и не выпускает наружу. Жилые помещения будут иметь дополнительную шумоизоляцию.
Система теплоснабжения включает автоматизированный тепловой пункт с датчиками наружной температуры воздуха, энергоэффективными теплообменниками, насосами нового поколения, индивидуальные поквартирные приборы учета и радиаторы с терморегуляторами. В доме устанавливается собственная система фильтрации воды, а также система контроля протечек, позволяющая оперативно реагировать на потери в системе водоснабжения. Места общего пользования оборудуются энергоэффективными светодиодным освещением с микроволновыми акустическими датчиками движения. Предусмотрен монтаж малошумных лифтов без машинного отделения, с частотными преобразователями, позволяющими экономить 50% электроэнергии. Все это ведет к сокращению энергопотребления и, в следствие, экономии затрат по коммунальным платежам.
В здании имеются специальные помещения для консьержей и система видеонаблюдения на всей территории комплекса, видеодомофоны с цветными мониторами в каждой квартире.
Комплексное благоустройство прилегающей территории выполняется на основе технологии «Двор, свободный от машин» по единой green-концепции. Планируется разбивка собственного всесезонного парка с аллеями, ландшафтный эко-дизайн озеленения, прокладка пешеходных тротуаров из палубной доски, установка детской игровой площадки с веревочным пароком и площадки для отдыха с малыми архитектурными формами из натурального дерева, уличных тренажеров, освещение территории с использованием светодиодных фонарей. Изначально создаются условия для раздельного сбора мусора. Отдельная площадка предназначена для выгула собак со специализированными контейнерами и пакетами для отходов. Вся прилегающая к дому территория оборудуется дренажной системой, обеспечивающей эффективное водоотведение. Также во дворе предусмотрена зона Wi-Fi.
Помимо закрытого паркинга, оборудованного системой фильтрацией воздуха с газоанализаторами, будет сделана открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения.
В настоящее время на 1-й очереди строительства завершена забивка свай и заливка бетонного ростверка. Ведется устройство призмы для установки башенного крана. На 2-й очереди выполнены земляные работы по устройству котлована, забивка пробных свай, производится доставка на стройплощадку основного объема бетонных конструкций фундамента. Все этапы строительства курирует специалист-эколог.
Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий, на участке строящегося ЖК «Green Park» холдингом «Аквилон Инвест» было расселено 4 аварийных деревянных дома, в которых проживало 55 человек.
|
Главное
По прогнозу синоптиков ледоход придёт в Архангельск с 1 по 3 маяСегодня 10:46
28 апреля в Поморье пройдёт мокрый снег и дождьСегодня 08:13
Новая чистка: 29 апреля в Архангельске пройдёт общегородской субботникВчера 15:10
Северодвинские подростки устраивают бои без правилВчера 13:12
В этом году в шествии "Бессмертного полка" пройдёт 20 колоннВчера 11:26
Экономика
Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич КривошапкинВчера 08:27
Новая опция "Фогейм" в уникальном тарифном плане "Игровой" от Ростелекома помогает побеждать Позавчера 17:40
На ЛДК-3 начались пуско-наладочные испытания лесопильной линииПозавчера 13:36
"Ростелеком" в Архангельской области поддержал чемпионат по компьютерному многоборью Позавчера 10:39
За I квартал 2017 г. заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 713,9 тыс. м³25 апреля 2017 11:56
В Пинежском районе восстанавливают колокольню
Автомобили таксистов-нелегалов будут изымать с помощью эвакуатора
По прогнозу синоптиков ледоход придёт в Архангельск с 1 по 3 мая
В Архангельске проходит конкурс на лучший дворик
Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин
Новая опция "Фогейм" в уникальном тарифном плане "Игровой" от Ростелекома помогает побеждать
На ЛДК-3 начались пуско-наладочные испытания лесопильной линии
"Ростелеком" в Архангельской области поддержал чемпионат по компьютерному многоборью
Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей
Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади Ленина
Архангельские единороссы рассказали в Кирове о предвыборном опыте
Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур
Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаются
Неадекватный водитель устроил в Архангельске тройное ДТП
В Шенкурском районе водителю, виновному в смерти женщины, вынесли приговор
Жительница Северодвинска из ревности зарезала соперницу
В Архангельске бездомный убил знакомого кувалдой
В Холмогорском районе подростка поймали на краже нижнего белья
В Архангельске завершилось первенство региона по теннису
Футбольные дружины Поморья поборются за медали первенства Северо-Запада
Стрелки Поморья в Краснодаре вне конкуренции
Сергей Лихачёв возглавил архангельский «Водник»
В столице Поморья проходит городской этап Президентских спортивных игр
В столице Поморья пройдёт интерактивная выставка «Война и мифы»
В Красноборске пройдут «Сметанинские встречи»
В Новодвинске прошёл фестиваль хоровых коллективов "Новодвинская весна-2017"
«В Северном хоре начались мероприятия, посвященные 100-летию Нины Мешко
В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru