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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/04/26/50455.html

Экономика

Новая опция "Фогейм" в уникальном тарифном плане "Игровой" от Ростелекома помогает побеждать

Новая опция "Фогейм" в уникальном тарифном плане "Игровой" от Ростелекома помогает побеждать
«Ростелеком» в Архангельской области расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» на услугу «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. С 20 апреля 2017 года пользователям тарифа стала доступна для подключения новая опция от сервиса 4game («Фогейм»): она дает преимущества в популярных играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

«Ростелеком» – интернет-провайдер №1 в России по количеству абонентов широкополосного доступа в интернет1, обслуживает более 12,3 млн домохозяйств и предприятий. Предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний интернет», соответствующую различным стилям потребления услуги, «Ростелеком» также развивает нишевые предложения для клиентов с четкими предпочтениями. Одно из таких целевых предложений – тарифный план «Игровой», который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

4game (Фогейм) от компании Innova – одна из крупнейших игровых платформ в России и СНГ, имеет 25 млн зарегистрированных пользователей. Платформа представляет суперпопулярные во всем мире: многопользовательскую ролевую онлайн-игру Lineage 2, многопользовательскую экшн-игру Blade andSoul и шутер Point Blank. Все игры русифицированы и адаптированы для нашей страны, имеют круглосуточную техническую поддержку на русском языке.

При подключении опции «Фогейм» пользователи тарифа «Игровой» получают welcome-бонус, а также игровые преимущества, которые позволяют быстрее добиваться высоких результатов в онлайн-играх платформы. Ежемесячная стоимость тарифного плана «Игровой» не изменится: в Архангельской области она составляет 850 рублей (скорость доступа – до 250 Мбит/с).

«Тарифный план «Игровой» сделан специально для российских игроков, он объединяет то, что им нужно – высокую скорость доступа в интернет и эксклюзивные опции, которые позволяют быстрее добиваться побед. Мы изначально говорили о стремлении расширить возможности тарифа и привлечь новую аудиторию. Благодаря опции «Фогейм» мы выходим на более молодых пользователей. «Ростелеком» и дальше будет развивать тариф «Игровой», чтобы он отвечал потребностям игроков любых возрастов и предпочтений. С эксклюзивными опциями наши абоненты смогут быстрее добиваться побед в любимых играх», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

«Партнерство с компанией «Ростелеком»  большой шаг в развитии платформы «Фогейм». С тарифом «Игровой» мы открываем для наших пользователей новую возможность: теперь они могут играть в игры «Фогейма» не только бесплатно, но еще и получая весомые бонусы. Всё, что для этого нужно использовать интернет-тариф от «Ростелекома». Мы уделяем особое внимание построению долгосрочных отношений с пользователями, поэтому и в дальнейшем планируем создавать выгодные условия для российских игроков совместно с «Ростелекомом»,  прокомментировал Иван Мороз, директор по игровым проектам компании Innova.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте 4game.rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

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Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение Компании, находящееся в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком — Северо-Запад»). Оперирует на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа и обслуживает более 244 тысяч абонентов телефонии, свыше 138 тысяч пользователей Интернет, 49 тысяч пользователей «Интерактивного телевидения».

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru)  — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 4,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2016 г. составила 217,0 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от выручки), чистая прибыль — 8,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

1По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» по итогам 2016 года.

Вчера 17:40

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