На ЛДК-3 начались пуско-наладочные испытания лесопильной линии

На промплощадке ОАО «ЛДК-3» (входит в ГК «Титан») начались пуско-наладочные испытания технологического оборудования лесопильного цеха. Как рассказал генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов, запуск объекта планируется на начало июня текущего года.

Завершены работы по возведению здания цеха с монтажом стеновых и кровельных панелей.

В настоящее время также завершены работы по обвязке технологического оборудования котельной на кородревесных отходах, смонтировано здание.

По направлению строительства линии сортировки сухих пиломатериалов и блока сушильных камер близится завершение работ по устройству фундаментальных оснований и монолитных плит. Завершен монтаж наружных сетей. Начало монтажа оборудования запланировано на июнь 2017 г.

Напомним, что ЗАО «Лесозавод 25» успешно реализует инвестиционный проект «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска, ул. Родионова 25» на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3».

Объем инвестиций – около 4,8 млрд. руб.

В результате реализации проекта к 2018 г. производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25», с учетом нового участка на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», составят более 1,5 млн. м3переработки пиловочного сырья в год. Из них на третьем участке ЗАО «Лесозавод 25», организованном на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», объемы переработки сырья составят порядка 550 тыс. м3 в год.

На базе ОАО «ЛДК-3» будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда.