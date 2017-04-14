Новая застройка набережной в Архангельске поддержана на федеральном уровне

Один из самых масштабных инвестиционных проектов в регионе – комплексная застройка холдингом «Аквилон Инвест» набережной Северной Двины, дал возможность привлечь в регион более 0,3 млрд. рублей из федерального бюджета.

Объем привлеченных инвестиций в реализацию проекта (включая средства дольщиков) превышает 3 млрд. рублей. Комплексная, в едином архитектурно-планировочном стиле застройка, осуществляемая холдингом «Аквилон Инвест» состоит из трех объектов: два жилых комплекса - ALPHA и «ОМЕГА ХАУС» - и офисно-деловой центр DELTA. Вдоль Северной Двины их свяжет пешеходная рекреационная зона. Проект известного российского архитектора Михаила Мамошина получил несколько престижных наград: Золотой диплом конкурса «Архитектон», диплом за лучший проект XXI Международного смотра-конкурса МАСА, Золотой знак фестиваля «Зодчество».

В рамках прошедшего в Архангельске Международного Арктического форума руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов посетил строящуюся на набережной Северной Двины гостиницу Novotel. Он смог лично убедиться в высокой готовности объекта и осмотрел пилотные номера гостиницы, отделка которых полностью завершена.

- В этом году на всей территории нашей страны отмечено увеличение турпотока в зимний период в среднем на 9%, - отметил Олег Сафонов. – При этом активно используется региональная туристская инфраструктура. В новой редакции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» на период с 2019 года предлагается предусмотреть отдельный раздел, посвященный развитию туризма в Арктике. Это важное и перспективное направление популярное у иностранных граждан. Поэтому появление в Архангельске гостиницы международного класса – это несомненное достижение, способствующее привлекательности Русского Севера для туристов.

Сейчас в блоке МФЦ DELTA, предназначенном для размещения первой в Архангельске гостиницы Novotel класса «4 звезды», более чем наполовину выполнена отделка всех 94 номеров. Именно проект холдинга «Аквилон Инвест» сделал возможным получение 325,5 млн. рублей из федерального бюджета по программе развития туризма в рамках туристко-рекреационного кластера «Беломорский», при планируемом софинансировании из областного бюджета в размере 90 млн. рублей. Средства будут направлены не только на благоустройство Архангельска, но и на реконструкцию причала на Соловках.

В июне и декабре запланирован ввод в строй 2-й и 3-й очереди ЖК «ОМЕГА ХАУС». В конце года намечена сдача самой северной в мире гостиницы Novotel, и 1-й очереди ЖК ALPHA. Его 2-я и 3-я очереди будут завершены во 2-м квартале 2018 года.