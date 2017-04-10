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«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества едины

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/04/19/50299.html

Экономика

«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества едины

«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества едины
Новый универсам на Воскресенской, 91 завершил эстафету открытий...

Сразу несколько магазинов торговой сети «Пятёрочка» открыли свои двери покупателям в один день по всей стране: в Тольятти и Саратове, Екатеринбурге и Кирове, Югорске и Новосибирске, Лысьве и Альметьевске. Что же касается «Пятёрочки», разместившейся в бывшей «Астре», то в Архангельской области это 57-й универсам торговой сети .

«Пятёрочка» прочно закрепилась на региональном продовольственном рынке. И не в последнюю очередь — благодаря политике сети по работе с местными производителями, продукция которых широко представлена на полках магазинов. При этом цены в «Пятёрочке» всегда доступны для любой категории покупателей.

Как отметила  генеральный директор федеральной сети Ольга Наумова, прибывшая на открытие магазина в Архангельск, «миссия нашей компании — дать покупателям, независимо от их достатка и места проживания, возможность пользоваться всеми услугами современной торговли. И, что самое главное — получать при этом свежие продукты непосредственно рядом с домом».

Очень важно, что магазины «Пятёрочка» отличают единые стандарты качества предлагаемой продукции и сервиса что в Москве, что в Архангельске. За удобным расположением полок, за простотой поиска необходимой продукции скрыта серьёзная работа специалистов, которые прилагают все усилия, чтобы магазин был по-настоящему комфортным для покупателя.

Требования к персоналу высокие, но отбоя от желающих начать карьеру в одной из ведущих федеральных сетей нет. Как отметила Ольга Наумова, X5 Retail Group является одним из ведущих работодателей России. В Архангельской области компания уже создала около 850 рабочих мест и останавливаться не намерена. В планах — открытие новых магазинов.

- «Пятёрочки» будут появляться везде, в том числе и в труднодоступных районах страны. Главное для нас, чтобы покупателям было удобно, - заявила генеральный директор федеральной сети.

Символом пути к покупателю через любые преграды и расстояния стал старт от крыльца нового магазина экспедиции «На Восток!». Команда энтузиастов -  учёных и туристов - пройдёт опять же символические 10 000 километров до Петропавловска-Камчатского на вездеходах «Шерп». Организатором экспедиции выступило Русское географическое общество, а X5 Retail Group стала продовольственным партнёром и обеспечило пилигримов запасом провианта.

Вездеходы отправились в путь, а новый магазин уже оценили жители близлежащих районов города. Здесь представлено около 6 тысяч наименований товаров различных ценовых категорий. Развитая логистическая инфраструктура обеспечивает регулярный подвоз продуктов и их свежесть, а также возможность предлагать покупателям товары по доступным ценам, регулярно проводить акции и предлагать постоянные скидки. 

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