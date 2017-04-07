На производстве картона АЦБК началась подготовка к запуску новой вакуумной системы КДМ-2

17 апреля 2017 г. на производстве картона АО «Архангельский ЦБК» начался плановый останов на капитальный ремонт. В этот период завершится монтаж, пусконаладочные работы и запуск новой вакуумной системы картоноделательной машины №2 (КДМ-2).

В настоящее время выполнен монтаж турбовакуумных установок и продолжается установка оборудования системы теплорекуперации. Одновременно осуществляются работы по монтажу технологических трубопроводов, систем и коммуникаций электрической части и оборудования КИПиА. В апреле – мае планируется запустить первую часть системы теплорекуперации агрегата, в июне 2017 г. – вторую.

Как пояснили на производстве картона комбината, вакуумная система на КДМ-2 является источником создания вакуума, необходимого для работы мокрых частей машины – сеточной и прессовой. Вакуумная система обновится за счёт установки трёх турбовакуумных установок и одной низковакуумной воздуходувки, которые поставила корпорация MAN Diesel & Turbo (Швейцария).

Теплорекуперационная система производства Lang-Hafner (Германия) предназначена для использования тепла горячего воздуха, отходящего от турбовакуумных установок, для подогрева приточного воздуха в помещение вакуумной системы КДМ-2 и подогрева дополнительного приточного воздуха на подшивной потолок в зоне мокрой части КДМ-2. Управление новым оборудованием станет осуществляться с помощью автоматизированной системы управления технологическим процессом.

Напомним, что это – первый этап реконструкции всего технологического потока КДМ-2.

На 2018 г. запланирован второй этап реконструкции - замена сеточной и прессовой частей, оборудования короткой циркуляции для двух слоев, модернизация сушильной части, установка каландра, замена наката, продольно-резательного станка, линии транспортировки рулонов, системы подготовки гильз.

Стратегическая цель второго этапа реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов АЦБК - увеличение производительности машины, повышение качества продукции, расширение ассортимента бумаги для гофрирования и картона, снижение себестоимости продукции.

Сроки реализации: 2016 – 2018 гг.

Стоимость основного оборудования (без учета работ): 53,5 млн. евро.