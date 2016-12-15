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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/04/11/50132.html

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Экономика

Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области

Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области
Группа «Илим» отчиталась перед главами муниципалитетов юга Архангельской области о завершении приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов, который был реализован в Коряжме в период с 2008 по 2017 годы.

Проект включал в себя строительство целого комплекса производственных объектов: завода нейтральной сульфитной полуцеллюлозы, выпарной станции, седьмой по счету бумагоделательной машины и целого ряда подразделений инфраструктуры. Были модернизированы действующие первая, пятая и шестая бумагоделательные машины. В общей сложности компания вложила в приоритетный инвестпроект 17,5 млрд рублей.

В результате объемы производства товарной продукции выросли с 865 тыс. до 1 млн 226 тыс. тонн в год. На отечественный рынок выведено несколько новых видов бумаги, включая элитную мелованную.

Налоговые и неналоговые платежи компании в консолидированный бюджет Архангельской области выросли в два раза и составили в 2016 году 2, 5 млрд рублей.
Отчет состоялся в рамках заседания Постоянно действующего совещания по социально-экономическому развитию юга Архангельской области, который прошел в Коряжме на базе целлюлозно-бумажного комбината. В его работе помимо глав и представителей Группы «Илим» приняли участие заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, председатель комитета по природопользованию и лесопромышленному комплексу Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов.

Комментируя итоги, Виктор Иконников сказал: «Мы видим, что здесь вопросам инноваций уделяется большое внимание. Увеличен выход продукции на единицу лесного сырья – это очень хороший показатель. В проекте учтены экологические моменты. Словом, это хороший пример, на который всем стоит равняться».

«Очень высокая технология производства, очень высокотехнологичные рабочие места, - отметил, побывав на промплощадке с экскурсией, председатель профильного комитета областного Собрания Александр Дятлов. - Не побоюсь сказать: «Илим» - это первая компания в Архангельской области, которая уделяют столь большое внимание безопасности труда и производства. Огромные, просто гигантские деньги вкладываются в экологию. Применяются самые современные технологии, внедряется передовой мировой и европейский опыт – все это делается здесь, у нас, в Архангельской области.

Мы должны добиться, чтобы все инвестпроекты были реализованы, и в этом Группа «Илим» показала хороший пример».

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