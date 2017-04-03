Архангельский ЦБК объявляет о старте конкурса социальных проектов

АО «Архангельский ЦБК» в рамках благотворительной деятельности объявляет конкурс социальных проектов «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска». Акция нацелена на поддержку общественных инициатив и создание условий для развития институтов гражданского общества в городе бумажников.

В рамках конкурса предприятие готово финансировать реализацию проектов, направленных на развитие социальной сферы Новодвинска. Их авторами могут стать некоммерческие организации и объединения, а также государственные и муниципальные учреждения.

Как пояснил начальник управления организационного развития комбината Вадим Трескин, у частникам конкурса могут предлагать проекты в различных номинациях. Это «д обровольчество» - п роекты, направленные на развитие добровольческого движения и социальной поддержки наименее защищенных слоев населения, граждан пожилого возраста, людей с ограниченными физическими возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «г ородская среда» - п роекты, меняющие городскую среду, способствующие созданию и благоустройству общественных пространств муниципалитета, «экология» - п роекты по формированию экологической культуры, пропаганде ответственного поведения в сфере экологии и защиты окружающей среды, созданию практической площадки для детей и молодежи, проведению акций по благоустройству и озеленению.

Среди направлений Вадим Трескин назвал также блок «к ультура, искусство, творчество» - п роекты, способствующие сохранению и возрождению культурного наследия, развитию творческого потенциала и различных видов искусства, созданию новых форм досуга. Проект « Спорт и здоровый образ жизни» - пропаганда здорового образа жизни, создание условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрение новых форматов спортивных мероприятий и увлечений для детей и взрослых. Проект « Патриотическое воспитание», а также « Я люблю Новодвинск » - самоидентификация новодвинцев, брендирование проектов, людей, предприятий, мест (территорий) муниципалитета, позиционирование Новодвинска в социальных сетях и медиа.

Конкурс разделен на два этапа. На первом этапе участники конкурса должны направить до 10 мая оформленную по установленной форме проектную идею на электронный адрес: kso @ appm . ru . Поступившие в срок проектные идеи размещаются на сайте для ознакомления горожан и голосования. До 40 проектных идей, набравших максимальное количество голосов, имеют шанс пройти во второй этап конкурса.

Участники, получившие приглашение принять участие во втором этапе, направляют в печатном и электронном виде до 18.00 29 мая 2017 г. проектную заявку, оформленную по установленной форме.

Все поступившие в срок проектные заявки, соответствующие требованиям, проходят экспертную оценку. Экспертный Совет формируется из числа специалистов в области социального проектирования, горожан, наиболее активных в общественной жизни. Состав Совета утверждается решением оргкомитета конкурса.

До 1 июня 2017 года проводится экспертная оценка, и через два дня на сайте конкурса размещаются результаты конкурса – список победителей.