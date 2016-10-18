Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме

1 млрд 231 млн рублей – такая сумма в 2017 году будет направлена Группой «Илим» на реализацию природоохранной программы целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме. Самые большие инвестиции – более 830 миллионов - пойдут на реконструкцию одного из пяти содорегенерационных котлов.

В этих котлах восстанавливают химикаты после варки целлюлозы для их последующего возврата в производственный цикл. Всего на ЦБК пять таких котлов, они постоянно модернизируются с учетом требований наилучших доступных технологий. В результате комбинату удалось за последние 15 лет в 3,5 раза уменьшить выбросы в атмосферу в расчете на тонну целлюлозы по варке.

Почти 300 млн рублей направят на реализацию проекта по установке котла-утилизатора на корьевой котельной. Это позволит сжигать не только все кородревесные отходы, но и утилизировать избыток активного ила после биологической очистки промышленных стоков, что, в свою очередь, значительно уменьшит потребность в площадях для их складирования. К слову, сегодня филиал Группы «Илим» в Коряжме за счет сжигания отходов и регенерации химикатов получает в год до 2,7 млн Гкал тепла и более 230 тыс. МВт. электроэнергии.

Продолжится модернизация и очистных сооружений промышленных стоков. Еще более ужесточится ведомственное наблюдение за водными объектами и состоянием атмосферного воздуха. Об этом рассказалруководитель отдела охраны окружающей среды службы главного эколога филиала АО Группы «Илим» в Коряжме Сергей Колпаков.