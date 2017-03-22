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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/04/04/50001.html
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"Аквилон Инвест" проведет в Архангельске День открытых дверей
8 апреля в 11.00 в офисах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске состоится День открытых дверей под лозунгом «Обменяй вторичное жилье на новострой».
Всех желающих ждут бесплатные консультации специалистов агентства недвижимости «Аквилон Инвест» по реализации жилья для приобретения новых квартир. Опытные риэлтеры проведут оценку квартиры, расскажут о возможностях использования материнского капитала, военной ипотеки и других госсубсидий. Представители отдела продаж новостроек расскажут о возводимых холдингом «Аквилон Инвест» в Северодвинске жилых комплексах, а также помогут выбрать оптимальную планировку квартиры, проконсультируют по вариантам отделки.
Также участники мероприятия смогут получить полную информацию о программах ипотечного кредитования по конкретным объектам и дополнительных скидках при покупке жилья в новостройках. В частности холдинг «Аквилон Инвест» с 1 апреля проводит акцию «Эксклюзивная ставка». При электронной регистрации договора долевого участия ставка по ипотечному кредиту ПАО Сбербанк при покупке квартир в жилых комплексах «Зеленый квартал», «Аврора» (3-я очередь), «Омега Хаус» (2-я и 3-я очередь), «Шоколад» и «Парус» (1-я очередь) составляет всего 8,4%.
День открытых дверей пройдет в офисах компании «Аквилон Инвест» в Архангельске на ул. Попова, 14, 6 этаж, и Северодвинске на Морском пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца). Всех посетителей Дня открытых дверей ждет дополнительная скидка в размере 50 тыс. рублей на покупку квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест», действующая до конца месяца. Такую же скидку , получать все, кто примет участие в очередной «Экскурси по новостройкам», которая состоится 15 апреля в Архангельске и Северодвинске. Записаться на экскурсию в Архангельске можно по телефону (8182) 65-00-08, в Северодвинске – по телефону (8184) 52-00-00.
Напомним, что в настоящее время «Аквилон Инвест» возводит в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске 12 жилых комплексов (20 домов, до 300 тыс. кв. м жилья, а также помещений общественно-делового назначения). В ближайших планах – еще 7 новых жилых комплексов, в перспективе – до 400 тыс. кв. м.
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