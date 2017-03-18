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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/04/03/49983.html
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В 2016 г. Архангельский ЦБК инвестировал во внедрение НДТ 405,7 млн. руб.
По итогам 2016 г. затраты АО «Архангельский ЦБК» на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) составили 405,7 млн. руб.
Как сообщили в отделе экологии комбината, в рамках программы технического перевооружения АЦБК выполнил ряд мероприятий, направленный на снижение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов. В частности, с целью снижения водопотребления была проведена реконструкция второй картоноделательной машины в части замены водокольцевых насосов на турбовоздуходувки.
Комбинат начал реализовывать проект по строительству выпарной станции на производстве картона. Реализация мероприятия позволит снизить выбросы дурнопахнущих газов, сбросы загрязняющих веществ. Для снижения выбросов дурнопахнущих газов на новой выпарной станции планируется реализовать НДТ по сжиганию дурнопахнущих газов в специальной печи.
В 2016 г. было проведено техническое перевооружение котлотурбинного цеха ТЭС-1 - установка угольного котла в ячейках двух котлов с использованием низкоэмиссионных горелок и высокоэффективным газоочистным оборудованием, что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
При увеличении в прошлом году производства целлюлозы по варке по сравнению с АППГ на 5,3% до 870,7 тыс. т, Архангельский ЦБК снизил забор свежей воды до 160 м3/т.
Суммарный валовый сброс загрязняющих веществ в водоём по отношению к 2015 г. снизился на 1,8%.
В 2016 г. на тонну целлюлозы по варке сброс загрязняющих веществ сократился на 7%, выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух - на 3,2%.
В результате выполнения комплекса мер, направленных на снижение объемов захоронения отходов, их количество, подлежащее размещению (захоронению) на объектах размещения отходов АО «Архангельский ЦБК», в 2016 г. сократилось на 23% по сравнению с 2015 г.
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