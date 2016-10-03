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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/04/03/49978.html

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Экономика

За два месяца 2017 г. заготовка древесины ЛПХ ГК «Титан» составила 466,7 тыс. м³

За два месяца 2017 г. заготовка древесины ЛПХ ГК «Титан» составила 466,7 тыс. м³
В феврале 2017 г. заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - Группы компаний «Титан» составила 235,3 тыс. м³. Вывозка - 298,8 тыс. м³.

 

В январе – феврале текущего года леспромхозы ГК «Титан» заготовили 466,7 тыс.  м³, что на 75 тыс. м³ больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вывозка за два месяца 2017 г. составила 534,4 тыс. м³, что соответствует показателям АППГ.

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