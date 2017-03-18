Александр Фролов: «Арктика — наш общий дом, и мы должны сделать его комфортным»

Председатель совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов принял участие в Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который проходил в Архангельске 29 и 30 марта.

Александр Фролов представил бизнес-сообщество на важнейшей тематической площадке форума «Арктика — территория благоприятной среды обитания». Спикерами сессии выступили руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, профессор университета Умео (Швеция) Биргитта Эвенгард, а также другие российские и зарубежные эксперты.

Среда обитания — это, по большому счёту, весь мир. Но начинается она, безусловно, с дома, в котором человек проводит большую часть жизни. Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» вот уже 14 лет возводит дома, обустраивает территории вокруг них, а значит — создаёт людям среду обитания.

На счету холдинга уже более 60 объектов различного назначения общей площадью полмиллиона квадратных метров: это современные жилые комплексы с подземными паркингами, многофункциональные торгово-развлекательные центры, комфортабельные офисные здания. Только в 2016 году «Аквилон Инвест» ввёл в строй 58 тысяч квадратных метров жилой площади и помещений общественно-делового назначения.

Все объекты были сданы в эксплуатацию в срок и не вызвали замечаний у органов Государственного строительного надзора. Сейчас строятся 12 жилых комплексов - а это 20 домов — в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге.

Работа ведущей архангельской строительной компании заслужила официальное признание на самом высоком уровне. «Аквилон Инвест» дважды — в 2015 и 2016 годах — получал Золотой знак «Надёжный застройщик России». Холдинг входит в ТОП-100 Единого реестра застройщиков России.

Всё это говорит о том, что «Аквилон Инвест» создаёт людям, которые будут жить в построенных им домах действительно благоприятную среду обитания. Компания работает в основном на северных территориях и учитывает их особенности при проектировании и строительстве.

— Новое жильё на Севере должно быть комфортным и экологичным, — отметил Александр Фролов в своём выступлении на форуме. — Мы используем самые передовые технологии. Все дома строятся из «тёплой керамики», которая полностью отвечает современным требованиям к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности, звукоизоляции, экологичности и энергоэффективности. Всё это очень важно в условиях Севера.

Но среда обитания не ограничивается квартирой и подъездом. «Аквилон Инвест» полностью берёт на себя и обустройство придомовой территории: ландшафтный экодизайн, пешеходные тротуары, освещение, детские площадки, уличные тренажёры, футбольные и хоккейные корты, велопарковки. У новых домов на набережной Северной Двины появятся даже фонтаны.

В рамках тематической дискуссии обсуждались и условия труда на Севере. Представитель ведущего застройщика региона рассказал участникам форума о том, как на предприятии обеспечивается безопасность условий труда и профилактика профессиональных заболеваний среди строителей.

— Строительная техника, инструмент, средства индивидуальной защиты мирового уровня позволяют создать комфортные условия для эффективной и высокооплачиваемой работы в суровых северных условиях, - отметил председатель совета директоров. — Это особенно важно, учитывая, что показатель профессиональной заболеваемости в строительной отрасли Архангельской области на 10 тысяч работников превышает среднероссийские показатели. При этом за период 2014-2016 годов среди работников холдинга «Аквилон Инвест» не регистрировалось случаев профессиональных заболеваний.

—Арктика — наш общий дом. Мы должны сделать его не только пригодным для проживания, но и уютным, комфортным, здоровым и счастливым, — подытожил Александр Фролов.