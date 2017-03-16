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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/03/29/49898.html

Экономика

Архангельские предприятия внедряют наилучшие из доступных технологий

Архангельские предприятия внедряют наилучшие из доступных технологий
Дмитрий Зылёв, генеральный директор АЦБК. Фото Олега Кузнецова
Участники дискуссионной площадки «Арктика – территория экология», состоявшейся в ходе международного форума «Арктика – территория диалога», уделили особое внимание внедрению на российских предприятиях наилучших из доступных технологий. Это направление работы входит в стратегию ответственной политики России в Арктике.

В правительстве России понимают, что наряду с развитием экономики и социальной сферы свое место в повестке дня сегодня занимает и экология. Именно поэтому, по словам замглавы минприроды России Мурада Керимова, основной задачей российской промышленности остается внедрение наилучших из доступных технологий. Сегодня работы в этом направлении ведут все крупнейшие российский предприятия, работающие в приарктической зоне и в самой Арктике: «Роснефть», «Лукойл» и «Норильский никель». Среди предприятий-лидеров по внедрению НДТ был отмечен и Архангельский ЦБК – самого крупного лесохимического предприятия в российской Арктике.

Именно с его генеральным директором – Дмитрием Зылевым – на полях форума "Правда Севера" побеседовала о новой промышленной политике России.

- Дмитрий Игоревич, какое значение внедрение НДТ придает Архангельский ЦБК сегодня?

—Внедрение наилучших доступных технологий – это целенаправленная политика государства, направленная на сохранение экологической безопасности нашей страны, это современный стандарт российской экономики. Именно поэтому сегодня в различных отраслях экономики составляются справочники НДТ, которые в последствии будут внедряться под контролем государства. В свою очередь Архангельский ЦБК, как экологически ответственное предприятие, начал уделять внимание этому процессу чуть раньше. Ведь значительная доля рынка сбыта нашей продукции – страны Евросоюза, где к продукции целлюлозно-бумажной промышленности предъявляют особые требования. Поэтому все наши проекты модернизации, которые мы сегодня реализуем, полностью соответствуют политике внедрения НДТ и имеют благоприятные экологические последствия.

- Говоря о государственной задаче, нельзя не спросить о государственной поддержке предприятий, внедряющих наилучшие доступные технологии, ведь техническое перевооружение огромных и немолодых предприятий влечет за собой существенные траты. Как вы считаете, должно ли государство компенсировать часть затрат путем предоставления предприятиям, внедряющим НДТ, налоговых льгот и иных гарантий?

—Государственная поддержка это всегда хорошо. Однако, мы на Архангельском ЦБК рассчитывали экономическую эффективность наших проектов модернизации без учета каких-либо льгот от государства. Ведь, принимая во внимание экономическую ситуацию, может случиться так, что у бюджета на эти гарантии не хватит денег и тогда мы не сможем выполнить задачи, которые мы сами перед собой ставим. Тем не менее, получить дополнительный стимул к переходу на НДТ от государства, на мой взгляд, не откажется никто. Но помощь эта, я считаю, должна быть целевой, а ее использование контролироваться государством.

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