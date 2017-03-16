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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/03/29/49872.html

Экономика

"Ростелеком" в Архангельске обеспечит услугами связи Арктический форум

"Ростелеком" в Архангельске обеспечит услугами связи Арктический форум
С 28 по 30 марта 2017 года «Ростелеком» обеспечит услугами связи Международный арктический форум «Арктика. Территория диалога», который пройдёт в столице Поморья – городе Архангельске.

Компания «Ростелеком» организовала основные и резервные высокоскоростные каналы передачи данных для площадок проведения форума. Организаторы, участники и гости мероприятий, проходящих в рамках форума, получат возможность пользования услугами местной, внутризоновой и междугородной телефонии, широкополосным доступом в интернет и «Интерактивным телевидением» в демо-зонах.

В рамках Международного арктического форума на территории Приморского района Архангельской области услугами связи также обеспечен Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России». «Ростелеком» как универсальный оператор связи, реализовал сложное техническое решение для предоставления комплекса телекоммуникационных услуг. В соответствии с условиями заключенного контракта, для проведения всех запланированных мероприятий в рамках Международного молодежного образовательного форума, «Ростелеком» осуществил прокладку 3-х км волоконно-оптического кабеля связи, а также выполнил монтаж антенно-мачтовых сооружений с целью резервирования инфраструктуры связи по радиорелейной линии. Общая пропускная способность канала передачи данных составляет 1,5 Гбит/с, что позволяет полноценно функционировать лекториям, пресс-центру, а также организовывать аудио- и видеоконференции. Для оперативного общения развернута свободная зона Wi-Fi в соответствии с требованиями HOT SPOT.

Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин отмечает: «Ростелеком», являясь единым поставщиком полного спектра цифровых услуг связи и сервисов на территории Архангельской области, имеет большой опыт и возможности для реализации подобного рода проектов. В кратчайшие сроки мы организовали полный доступ к услугам связи с учётом резервирования для Международного арктического форума согласно требованиям организаторов и построили сеть связи для Международного молодежного образовательного форума. Благодаря современным технологиям мы обеспечиваем передачу больших объёмов информации, он-лайн аудио и видеосвязь. Всё это позволит участникам мероприятий оперативно общаться и эффективно работать на протяжении всех дней форума».

* * *

Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение Компании, находящееся в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Оперирует на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа и обслуживает более 244 тысяч абонентов телефонии, свыше 138 тысяч пользователей Интернет, 49 тысяч пользователей «Интерактивного телевидения».

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб.,   OIBDA достигла 96,8 млрд руб.  (32,5% от выручки), чистая прибыль – 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.


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