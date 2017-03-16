Игорь Орлов встретился с делегацией из Китая

Делегация крупнейшей китайской корпорации «Poly Group» во главе с вице-президентом Бу Юлунем прибыла в Архангельск для участия в арктическом форуме. В настоящее время «Poly Group» работает более чем в ста странах мира, годовая прибыль корпорации по итогам прошлого года превысила 24 миллиарда долларов.

Именно «Poly Group» с сентября 2015 года выступает стратегическим партнёром Архангельской области в проектах строительства магистрали «Белкомур» и глубоководного района морского порта Архангельск.

—В последнее время интенсивность наших контактов существенно возросла, – отметил Игорь Орлов, открывая встречу. – Проведена большая работа. Сегодня мы понимаем параметры финансовой модели наших проектов, понимаем технические аспекты. Контуры проекта становятся все более определёнными и понятными для всех участников процесса.

Вице-президент «Poly Group» Бу Юлун согласился с такой оценкой:

«Мы хорошо знаем, что на уровне федерального правительства России, на уровне правительства региона этому проекту уделяется особое внимание и мы видим большие перспективы проекта».

Следующим шагом в развитии проекта может стать создание совместного предприятия между межрегиональной компанией «Белкомур» и одним из подразделений «Poly Group», - сообщает пресс-служба правительства области.