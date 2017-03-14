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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/03/27/49829.html

Экономика

Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю еду

Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю еду
Современный темп жизни заставляет нас ценить собственное время. Но вот, скажем, пообедать быстро получается не всегда. Впрочем, есть заведение, где также ценят ваше время и прекрасно осознают, что время – важнейший ресурс.

«Щи-Борщи» — молодое и динамичное заведение общественного питания. Расположено оно на улице Комсомольской, 59. Его пространство организовано в модном нынче стиле «лофт», а блюда здесь простые и полезные.

— Мы выбрали стиль, который предполагает, чтобы люди за 30 минут могли перекусить и ехать на работу, — поясняет учредитель Алина Белокоровина.

Цены здесь точно не бьют по карману. Соотношение «цена/качество» — не просто приемлемое, а делающее обеды, завтраки и ужины абсолютно демократичными.

Столовая рассчитана на людей с разным достатком. Средний чек — около 150 рублей. А с 14:00 до 16:00 стоимость комплексного обеда, куда входят первое, второе и компот и булочка, составляет всего 120 рублей. Помимо этого действует накопительная система скидок. Посетителям, например, выдаётся клиентская карта, дающая пятипроцентную скидку.

От национальной кухни до фитнес-меню

Что важно: повар готовит прямо при вас. Открытая кухня позволяет наблюдать за процессом и используемыми продуктами.Ещё одна «фишка» — дни национальных кухонь: русской, французской, немецкой. Разнообразие блюд и выпечки, пирожных вам гарантированы.

Впрочем, тем, кто собрался худеть накануне лета и ведёт активный образ жизни, «Щи-Борщи» предлагают фитнес-меню. Набор низкокалорийных вкусных блюд — ваш верный помощник в деле похудания. Но и голодным он вас тоже не оставит: можно совмещать приятное с полезным.

«Щи-Борщи» — тихое и спокойное место. В выходные здесь можно хорошо провести время с детьми, побаловать их мороженым и пирожными.

Поколения, заставшие советские времена, наверняка оценят ностальгические элементы, такие, например, как конусообразные стеклянные сосуды под напитки. Впрочем, ностальгическое меню в виде сельди под шубой и котлет по-киевски не отменяет салат «Фунчоза» и прочие современные гурманские блюда.

Говоря о преимуществах «Щей-Борщей», нельзя не отметить, что у заведения есть просторная автомобильная парковка.

Ещё одно примечательное обстоятельство — отсутствие вай-фая. Это принципиальный момент. Посетители здесь общаются только вживую, а не виртуально. Зато есть буклеты с историческими справками о многих популярных блюдах.

Другое явное преимущество заведения —  здесь вы не нарвётесь на табличку «Закрыто на спецобслуживание».

«Щи-Борщи» работают с 8:00 до 20:00 в будни, и с 10:00 до 20:00 в субботу и воскресенье.

Сегодня 14:11

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