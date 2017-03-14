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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/03/27/49817.html

Экономика

Эксперт РА повысил рейтинг Архангельского ЦБК до уровня А+(I)

Эксперт РА повысил рейтинг Архангельского ЦБК до уровня А+(I)
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности АО «Архангельский ЦБК» до уровня А+(I), прогноз - стабильный. Как отмечено в исследовании, положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокие рыночные и конкурентные позиции, которые занимает АЦБК.

По словам управляющего директора по корпоративным и суверенным рейтингам RAEX Павла Митрофанова, по итогам следующих 18 месяцев после отчетной даты агентство ожидает операционный денежный поток на уровне 10,3 млрд руб. на фоне несущественного роста выплат по долгу, что отражается в высоком уровне прогнозной ликвидности и оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга.  

Агентство выделяет положительное влияние на уровень рейтинга низких показателей текущей долговой нагрузки компании.

Также высоко оцениваются показатели рентабельности. За сентябрь 2015 г.  – сентябрь 2016 г. рентабельности активов, капитала и продаж были рассчитаны по скорректированной чистой прибыли и составили 21%, 44% и 20% соответственно. Скорректированная на переоценку чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2016 г. составила 4,6 млрд руб.

Показатели «стрессовой» и текущей ликвидности аналитики агентства оценивают на высоком уровне.

АЦБК характеризуется высоким уровнем географической диверсификации. АО «Архангельский ЦБК» осуществляет свою деятельность на территории 15 регионов России, доля экспортной выручки за оцениваемый период находится на уровне 34%. Также отмечаются высоко диверсифицированная линейка покупателей и низкая зависимость от поставщиков.

В числе позитивных факторов блока корпоративных рисков аналитики отметили высокое качество корпоративного управления, информационной прозрачности компании и риск-менеджмента.

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