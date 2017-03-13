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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/03/25/49803.html

Экономика

Первая областная конференция по интернет-маркетингу стартовала в столице Поморья

Первая областная конференция по интернет-маркетингу стартовала в столице Поморья
Фото Артема Келарева
Мероприятие организовано Корпорацией развития Архангельской области совместно с ведущими веб-агентствами и специалистами региона. Площадкой проведения стал зал в недавно построенном бизнес-центре «Дельта», расположенном на набережной Северной Двины. Директор КРАО Алексей Ковалёв отметил символизм того, что конференция по новой актуальной теме проходит в новейшем центре.

Директор ООО «Бизнес-развитие», консультант в области стратегического менеджмента и маркетинга Светлана Шадрина рассказала об основных технологиях и инструментах интернет-продвижения. По её словам, в 2017 году стоит ожидать переход игроков рынка к интенсивным стратегиям. Если компания имеет только группу ВКонтакте, занимается её продвижением «по остаточному принципу», это ничего хорошего ей не сулит. Конкуренция настолько высока, что остаётся работать в сети с полной самоотдачей. Но, разумеется, нужно готовить статью расходов, - сообщает ИА "Регион 29".

Интернет-маркетинг — довольно сложное явление. И процессы, протекающие в этой сфере, многогранны и неоднородны. Жизненный цикл эффективных инструментов продвижения становится короче. То есть постоянно нужно придумывать что-то новое, чтобы удивить аудиторию. Цены на интернет-продвижение возрастают. Зато благодаря растущему Интернету и технологиям увеличиваются возможности поиска целевой аудитории. Что не может не радовать бизнес. 

На конференции была представлена масса интересных докладов, а слушатели не стеснялись задавать самые разные вопросы. 

Разработчик сайтов, специалист по интернет-продвижению Михаил Боровов раскрыл во всей полноте понятие SEO и рассказал о типичных ошибках при продвижении сайтов.  SEO - это англоязычная аббревиатура Search Engine Optimization, по сути означающая продвижение сайта через поисковики. Сайт должен работать на компанию и функционировать как часы. И надо думать, из доклада эксперта архангельские предприниматели получили массу ценнейшей информации. 

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