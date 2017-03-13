«Архангельскгеолдобыча» стала победителем рейтинга горнодобывающих компаний России

Стоит отметить, что эксперты провели глобальное исследование деятельности 33 крупнейших горнодобывающих компаний, таких как АЛРОСА, Полиметалл, Норильский никель, Северсталь, Полюс Золото, Магнитогорский металлургический комбинат и другие. Основными направлениями оценки являлись экологический менеджмент и политика каждой компании; воздействие на окружающую среду; раскрытие информации/прозрачность.
Как подчеркнул директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц, «данный рейтинг максимально объективен, так как мы берем информацию сразу из нескольких источников – проверяем информацию не только от самих компаний, но и от всех надзорных органов, независимых экспертов, федеральных и региональных СМИ». Характерно, что в минувшем декабре состоялось заседание Госсовета России, посвященное 2017 году – Году экологии.
Особое внимание было уделено одному из локомотивов отечественной экономики – горнодобывающей промышленности, непредвзятости ее оценки и открытости в экологической сфере. Итоги следующего рейтинга авторитетные эксперты объявят в марте 2018 года.