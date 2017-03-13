«Архангельскгеолдобыча» стала победителем рейтинга горнодобывающих компаний России

В Москве, в представительстве ООН в РФ по инициативе Российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Минприроды России подведены итоги рейтинга экологической ответственности ведущих горнодобывающих компаний страны. Первое место присуждено АО «Архангельскгеолдобыча».

Стоит отметить, что эксперты провели глобальное исследование деятельности 33 крупнейших горнодобывающих компаний, таких как АЛРОСА, Полиметалл, Норильский никель, Северсталь, Полюс Золото, Магнитогорский металлургический комбинат и другие. Основными направлениями оценки являлись экологический менеджмент и политика каждой компании; воздействие на окружающую среду; раскрытие информации/прозрачность.

Как подчеркнул директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц, «данный рейтинг максимально объективен, так как мы берем информацию сразу из нескольких источников – проверяем информацию не только от самих компаний, но и от всех надзорных органов, независимых экспертов, федеральных и региональных СМИ». Характерно, что в минувшем декабре состоялось заседание Госсовета России, посвященное 2017 году – Году экологии.

Особое внимание было уделено одному из локомотивов отечественной экономики – горнодобывающей промышленности, непредвзятости ее оценки и открытости в экологической сфере. Итоги следующего рейтинга авторитетные эксперты объявят в марте 2018 года.