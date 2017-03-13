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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/03/20/49698.html

Экономика

На выставке «Скрепка-Экспо 2017» АЦБК заключил ряд контрактов на продажу школьных тетрадей

На выставке «Скрепка-Экспо 2017» АЦБК заключил ряд контрактов на продажу школьных тетрадей
На 24-й международной специализированной выставке «Скрепка-Экспо 2017» АО «Архангельский ЦБК» традиционно представило школьные тетради (бренд - «зеленая тетрадь»). Как сообщили специалисты отдела продаж компании, в рамках выставки проведен ряд переговоров с крупнейшими оптовиками России (ООО "Рельеф-Центр", ООО "Самсон-Опт", "Комус" и т.д.), по результатам которых были заключены контракты на предстоящий сезон 2017 г.

АО «Архангельский ЦБК» по-прежнему остается лидером в сегменте школьных тетрадей в РФ: доля предприятия по итогам прошлого года составила 19,4%.

Напомним, что в апреле 2013 г. на комбинате запущена новая автоматическая линия по производству тетрадей Bielomatik P15-90.

Перевооружение тетрадного цеха производства бумаги новым оборудованием позволило не только увеличить переработку бумаги в собственном цехе, но и ежемесячное производство продукции до 17 млн. в месяц (в 12-листном исчислении) с учетом загрузки других линий. 

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