На выставке «Скрепка-Экспо 2017» АЦБК заключил ряд контрактов на продажу школьных тетрадей

АО «Архангельский ЦБК» по-прежнему остается лидером в сегменте школьных тетрадей в РФ: доля предприятия по итогам прошлого года составила 19,4%.
Напомним, что в апреле 2013 г. на комбинате запущена новая автоматическая линия по производству тетрадей Bielomatik P15-90.
Перевооружение тетрадного цеха производства бумаги новым оборудованием позволило не только увеличить переработку бумаги в собственном цехе, но и ежемесячное производство продукции до 17 млн. в месяц (в 12-листном исчислении) с учетом загрузки других линий.