На выставке «Скрепка-Экспо 2017» АЦБК заключил ряд контрактов на продажу школьных тетрадей На 24-й международной специализированной выставке «Скрепка-Экспо 2017» АО «Архангельский ЦБК» традиционно представило школьные тетради (бренд - «зеленая тетрадь»). Как сообщили специалисты отдела продаж компании, в рамках выставки проведен ряд переговоров с крупнейшими оптовиками России (ООО "Рельеф-Центр", ООО "Самсон-Опт", "Комус" и т.д.), по результатам которых были заключены контракты на предстоящий сезон 2017 г. АО «Архангельский ЦБК» по-прежнему остается лидером в сегменте школьных тетрадей в РФ: доля предприятия по итогам прошлого года составила 19,4%. Напомним, что в апреле 2013 г. на комбинате запущена новая автоматическая линия по производству тетрадей Bielomatik P15-90. Перевооружение тетрадного цеха производства бумаги новым оборудованием позволило не только увеличить переработку бумаги в собственном цехе, но и ежемесячное производство продукции до 17 млн. в месяц (в 12-листном исчислении) с учетом загрузки других линий. Нашли ошибку? Выделите текст,

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