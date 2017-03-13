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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/03/20/49695.html

Экономика

Алексис Деларофф: Проведение Арктического форума выведет город на международную арену

Алексис Деларофф: Проведение Арктического форума выведет город на международную арену
Региональный директор AccorHotels в России, странах СНГ и Грузии Алексис Деларофф прокомментировал готовность к сдаче самого северной в мире гостиницы «Novotel-Архангельск».

- Архангельск – город с большим потенциалом для развития внутреннего, делового и въездного туризма. Мы благодарны нашему партнеру компании «Аквилон Инвест» за возможность открыть здесь наш самый северный Novotel, который, к тому же станет первой гостиницей под международным брендом в городе –отметил  региональный директор AccorHotels в России, странах СНГ и Грузии Алексис Деларофф. - Уверен, что появление нового многофункционального центра с качественным отелем даст городу дополнительный толчок для развития и будет способствовать привлечению внимания туристов и инвесторов. Кроме того, Архангельск выбран местом проведения Международного Арктического форума, что, безусловно, будет способствовать развитию инфраструктуры и выходу города на международную арену.

Бренд Novotel принадлежит Группы AccorHotels - ведущему мировому гостиничному оператору и лидеру европейского рынка, который управляет более 3 500 отелями с общим фондом в 450 000 номеров в 92 странах. Партнером компании по строительству самого северного Novotel-я стал холдинг «Аквилон Инвест». Напомним, что на 12-м Поморском строительном форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал высокую оценку проекту общественно-делового центра DELTA, частью которого является «Novotel-Архангельск». 

- Этот центр, и особенно, гостиница «Novotel-Архангельск», нам очень нужны, учитывая, что международный Арктический форум планируется проводить регулярно, раз в два года, - сказал губернатор.

Строительство центра DELTA началось в 2014 году в рамках комплексной застройки набережной Северной Двины. Проект санкт-петербургского архитектора Михаила Мамошина  получил несколько престижных российских и международных наград: Золотой диплом конкурса «Архитектон», Золотой знак фестиваля «Зодчество», диплом за лучший проект XXI Международного смотра-конкурса МАСА.

Два блока центра DELTA сданы в эксплуатацию. В «Novotel-Архангельск» уже завершены общестроительные работы, закончена отделка пилотных номеров, состоялась их приемка специальной комиссией участием дирекции группы AccorHotels  и технических специалистов. Для 90 номеров разработаны различные варианты дизайн-проектов в едином стиле. Акцент  сделан на видовые возможности отеля, ведь Северная Двина расположена всего в 20 метрах от панорамных окон. Традиционно особое внимание уделяется сервису, акустике и безопасности, а также доступности для маломобильных групп населения. 

- Нашей стратегией было привлечение в Архангельск авторитетного и сильного бренда в сфере гостеприимства. Мы вели переговоры со всеми известными как российскими, так и международными гостиничными операторами. Решение было принято в пользу компании Accor. Работа с таким оператором исключает  ошибки в проекте. Если не будут выполняться стандарты – отель не сможет называться Novotel, - рассказал председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов. 

На его базе возможно проведение мероприятий как регионального, так федерального и международного уровня. К услугам гостей - не только 2 конференц-зала, но и фитнес-центр с собственным бассейном. Вдоль Северной Двины у отеля пройдет общедоступная пешеходная рекреационная зона, завершить обустройство которой планируется в 2018 году. Средства, привлеченные для реализации проекта новой набережной в Архангельске, превышают 3 млрд. рублей. Именно инвестиции холдинга «Аквилон Инвест» сделали возможным получение из федерального бюджета по программе развития туризма. При этом изначально предусматривалось размещение на набережной Северной Двины гостиницы мирового класса. Холдинг «Аквилон Инвест» последовательно выполняет данное обязательство. Сегодня Архангельская область принимает около 400 тыс. туристов в год. Благодаря реализации проекта турпоток вырастет на 10%.
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