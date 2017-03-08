В Поморье система видеонаблюдения "Ростелеком" готова к экзаменационному периоду

Система видеонаблюдения, организованная «Ростелекомом» на территории Архангельской области, продемонстрировала полную готовность и надежность при проведении досрочного Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ).

В рамках государственного контракта на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в Российской Федерации в 2017 году, заключенного между компанией «Ростелеком» и Рособрнадзором, осуществлена настройка программного обеспечения в пунктах проведения государственной аттестации. Также произведен монтаж дополнительного количества программно-аппаратных комплексов и их настройка во вновь организованных пунктах приема экзаменов.

Всего на основном этапе ЕГЭ в Архангельской области видеонаблюдение будет осуществляться в 435 аудиториях с 870 видеокамер. В ходе проведения ЕГЭ видео из 432 аудиторий будут доступны общественным наблюдателям в режиме реального времени на интернет–портале www.smotriege.ru, 3 аудитории будут работать в режиме записи. Общее время проведения трансляции составит 44 дней в период трансляции с 23 марта по 01 июля, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 10 тысяч пользователей.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в формате «8-800». Также в ситуационно-информационном центре «Рособрнадзора» при проведении ЕГЭ будет функционировать видеостена, на которую будет транслироваться видео из пунктов проведения госэкзамена. Это позволит собрать общую информацию из всех регионов в ситуационно-информационном центре Рособрнадзора и осуществлять оперативный контроль за процессом. На территории Архангельской области в дни проведения экзаменов планируется оперативное дежурство 25-ти бригад.