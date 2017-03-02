"Белкомур" пообещали к 2025-му

Глава Архангельской области Игорь Орлов встретился в Москве с президентом Poly International Holding Co., Ltd господином Ван Линем. В ходе встречи была достигнута договорённость о совместной презентации проектов строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» и глубоководного района порта Архангельск в рамках международного форума «Арктика — территория диалога», который пройдёт в областном центре 29–30 марта.

Напомним, Poly International заявила о готовности участвовать в реализации обоих проектов. В сентябре 2015 года между ОАО «Межрегиональная компания «Белкомур» и китайским холдингом было подписано соглашение о строительстве железной дороги. В октябре 2016 года компания Poly International подписала с АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» декларацию о намерениях по реализации проекта строительства нового глубоководного порта в Архангельске.

«В высокой степени готовности».





Как генеральный директор ОАО «Межрегиональная компания «Белкомур» Владимир Щёлоков поясняет в эфире Архангельского городского телевидения, в ходе деловой встречи губернатора и президента Poly International китайская сторона подтвердила свою готовность инвестировать как в проект «Белкомур», так и в проект глубоководного района Архангельского порта.





— Эта встреча была для нас очень важна, — отмечает Владимир Щёлоков. — Игорь Анатольевич обратился к главе компании Poly International господину Ван Линю с просьбой провести эту встречу именно в преддверии форума, поскольку нам необходимо ещё раз получить чёткую позицию наших партнёров, готовы ли они в полном объёме осуществить финансирование нашего проекта. Поскольку проект «Белкомур» находится в очень высокой степени готовности, сегодня уже пришло время непосредственно говорить об условиях вхождения в него китайской стороны. Такая встреча состоялась, она имела явно положительный эффект, китайская сторона подтвердила свою готовность вложить денежные средства в рамках концессионного соглашения как в проект «Белкомур», так и в проект глубоководного района Архангельского торгового порта.





В комментариях, которые появляются в СМИ, можно увидеть высказывания некоторых читателей, что китайцы заходят в проект с целью вывезти все ресурсы из Российской Федерации, что мы чуть ли не Родину продаём. Это, по меньшей мере, показатель некомпетентности и стремления к местечковому мышлению. Китайская сторона входит в проект на условиях концессии. Что это предполагает? Они вкладывают деньги, а оператором данного проекта будут выступать Российские железные дороги. РЖД будет собирать провозную плату, часть выручки забирать себе за услуги, которые будут оказаны, а часть — перечислять инвестору в качестве возврата вложенных в проект средств.





— То есть это будет долгосрочный проект?





— Проект рассчитан на 30 лет. Таких «длинных» денег в Российской Федерации, к сожалению, сегодня не даёт никто. Это большая удача, что мы нашли инвестора, который готов на такой длительный период вложиться такой большой суммой. А речь идёт о почти шести миллиардах долларов США. И здесь огромная заслуга руководителей всех трёх регионов и, конечно, Игоря Анатольевича Орлова, который сегодня является наиболее активным участником переговорного процесса.





— Если мы говорим о том, что финансирование найдено, значит, проект запускается в ближайшие сроки. Что он даст Архангельской области? Какие существуют риски?





— Знаете, при всей простоте вашего вопроса, простого ответа вы не получите. Во-первых, я бы не стал говорить, что проект запускается. Он в высокой степени готовности, так говорить будет более правильно. Во-вторых, для того чтобы оценить все риски, государство должно посчитать, какая будет заинтересованность грузоотправителей в этом проекте. Сейчас это как раз та работа, которую мы выполняем.





— Китайская сторона вкладывает огромные средства. В чём её заинтересованность?





— Чисто бизнес. Они вкладывают деньги, получают гарантированную прибыль от вложения в этот проект, которая прописана в организационно-правовой и финансовой модели. То есть на вложенный доллар или юань они планируют получить норму прибыли, которая будет выше, чем если бы они вкладывали в европейские страны, где маржинальность очень невысокая. У нас развивающаяся экономика и существенно выше риски, но и норма прибыли выше.





— А что с глубоководным портом? Китайцы тоже просто вкладывают в проект или намерены везти грузы?





— Сегодня очень трудно сказать со стопроцентной уверенностью, что они повезут свои грузы. Можно только прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Но с точки зрения макроэкономики и, в целом, логистических цепочек, которые существуют в мире, конечно же, Архангельский глубоководный порт может быть интересен для перевозки грузов по Северному морскому пути. Но опять-таки надо правильно понимать: вкладывая деньги, они не становятся владельцами порта, владельцем будет Российская Федерация. Они просто инвесторы, которые на вложенные деньги получают свою прибыль. Да, конечно, у них появляются определённые преференции, как у инвесторов — осуществлять перевозки с использованием архангельских мощностей. Да, у них будет возможность построить терминалы для перевалки своих грузов. Да, у них будет возможность обслуживать свои корабли, но на определённых условиях. Владельцами являемся мы, то есть российское государство.





— Владимир Анатольевич, что даст Арктический форум Архангельской области? Проект «Белкомур», наверное, завертелся бы и без него?





— В любом случае, возможность собрать на региональной площадке большое количество руководителей федерального уровня, да ещё и во главе с Президентом Российской Федерации — это само по себе даёт дополнительный стимул к развитию региона. Руководители, которые прибудут к нам в регион, смогут пообщаться с нашими региональными министрами, вникнуть более глубоко в те проблемы, которые стоят перед регионом, выдвинуть какие-то предложения по их решению.

Если говорить о «Белкомуре» и глубоководном порте, безусловно, оба проекта двигались бы и без форума, но в данном случае мы имеем конкретный дедлайн, к которому должны подготовиться. Естественно, это нас подстёгивает, мы понимаем, что форум — это наиболее удачная площадка для презентации проекта. Здесь будут все заинтересованные лица, от которых зависит в конечном счёте принятие решения. Конечно, мы не можем не использовать эту площадку. Мы должны представить на форуме материалы, которые готовим, и быть максимально убедительными в общении с нашими контрагентами.





— То есть только по этой причине форум уже можно считать успешным для Архангельской области?





— Безусловно. Если удастся реализовать оба проекта, если мы начнём строить дорогу в 2018 году и построим её к 2022 году, а порт — по плану в 2024–2025 годах, то, как бы пафосно это ни звучало, жизнь прожита не зря. Это глобальный проект, который останется на века.