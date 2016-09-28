"Титан" продолжит исполнять все подписанные соглашения по сохранению малонарушенных лесных территорий

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим» 1 марта 2017 16:00

Более 10 лет ЗАО "Лесозавод 25" и его генеральный поставщик сырья - Группа компаний «Титан» являются участниками добровольной лесной сертификационной системы Лесного попечительского совета - Forest Stewardship Council A.C. (FSC).

В частности, холдингом «Титан» получен FSC-сертификат (NC-СoC-014137, NC-CW-014137). ЗАО "Лесозавод - 25" - FSC-сертификат (NC-СoC-014261, NC-CW-014261).

На протяжении всего этого периода обе компании строго придерживались принципов устойчивого лесоуправления и соблюдения экологических, социальных и экономических требований стандарта при ведении своей деятельности, проходили ежегодные проверки со стороны аудиторских компаний FSC.

Готовая продукция предприятия (пиломатериалы и пеллеты) поставляется на экологически-чувствительные рынки как внешние, так и российский. Соблюдение требований лесной сертификации FSC и соответствие стандарту предусматривает сохранение лесов высокой природоохранной ценности, в том числе, сохранение малонарушенных лесных территорий (МЛТ) в арендной/субарендой базе лесозаготовительных предприятий.

В подтверждение соблюдения экологической политики и приверженности принципам и критериям FSC в октябре 2015 г. обе компании подписали декларацию ассоциирования. Ее основные положения предусматривают поддержку создания ООПТ в междуречье Северной Двины и Пинеги в согласованных с заинтересованными сторонами границах и оказывают всевозможную поддержку для придания ООПТ официального статуса.

С целью сохранения уникального лесного участка в этом междуречье ГК "Титан" и природоохранные организации заключили мораторные соглашения, которые находятся в открытом доступе в интернете (http://hcvf.ru/moratorium). Речь идет о бессрочном моратории по сохранению лесов высокой природоохранной ценности между ГК "Титан", Greenpeace России и WWF, заключенном в феврале 2013 г., который со стороны холдинга неукоснительно исполняется.

В конце 2014 г. ГК "Титан» приобрела сертифицированную компанию ООО "Северный лес», часть арендной базы которой расположена в границах проектируемого заказника. Между компанией ООО "Северный лес" и природоохранными организациями (WWF и «Архангельская природоохранная инициатива») заключено мораторное соглашение о сохранении МЛТ в арендной базе предприятия. ГК "Титан" в настоящее время исполняет данное соглашение.

С началом реализации в 2014 г. приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция производства картона» АО "Архангельский ЦБК" получил несколько арендных участков, примыкающих к границам проектируемого заказника.

В Горковском участковом лесничестве Выйского лесничества специалистами Архангельского ЦБК и ГК «Титан» проведены работы по межеванию лесного участка, расположенного в границах проектируемого заказника в целях ходатайства об исключения данного участка из арендной базы комбината. В результате проведенной работы участок площадью около 80 тыс. га является резервным для включения его в заказник.

В Челмохотском участковом лесничестве Емецкого лесничества часть арендованных лесных участков АО "Архангельский ЦБК" попадает в зону МЛТ и в границы проектируемого заказника в Двинско - Пинежском междуречье.

ГК «Титан» полностью контролирует процесс заготовки древесины по данному договору аренды и заверяет, что лесозаготовительная деятельность в границах проектируемого ООПТ не ведется.

В целях согласования участия в процессе создания ООПТ в междуречье Северной Двины и Пинеги, ГК "Титан" и ЗАО "Лесозавод 25» инициировали рабочую встречу с представителями экологических НПО по вопросам сохранения МЛТ. По результатам встречи было опубликовано заявление компаний о готовности поддержать создание ООПТ в междуречье Северной Двины и Пинеги в согласованных с НПО границах и оказывать дальнейшую всестороннюю поддержку для придания ООПТ официального статуса.

Вместе с тем, участники рабочей встречи признали необходимость частичного изменения границ проектируемого заказника в пределах арендованных лесных участков ГК «Титан» и АО «Архангельский ЦБК» для смягчения социально-экономических последствий, связанных с критическим уровнем истощения лесов. Достигнутые ранее мораторные соглашения действуют до момента создания ООПТ, а после их создания действие соглашений в измененных границах прекращается. Созданные в границах малонарушенных лесных территорий ООПТ должны обеспечивать сохранение их высоких природоохранных ценностей.

Кроме того, Greenpeace России и WWF России совместно с ГК «Титан» участвуют в выработке методов неистощительного лесопользования на территории арендованных лесных участках ГК «Титан». Холдинг же продолжает работать на территориях МЛТ, не включенных в проектируемый заказник и зон моратория, для обеспечения перехода на новую модель ведения лесного хозяйства.

31 января 2017 г. представители ГК «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» приняли участие в заседании рабочей группы при Правительстве Архангельской области по рассмотрению проблемных вопросов организации особо охраняемых природных территорий регионального значения, где холдинг заявил о поддержке создания ООПТ в согласованных со всеми заинтересованными сторонами границах.

16 февраля 2017 г. представители ГК «Титан» приняли участие в совещании при губернаторе Архангельской области по вопросам создания Двинско – Пинежского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения и реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов. «Титан» подтвердил намерение поддержать создание ООПТ в междуречье Северной Двины и Пинеги в измененных, согласованных с заинтересованными сторонами границах.

И как было отмечено на этом заседании, решение по созданию проектируемого заказника в согласованных с заинтересованными сторонами границах, утверждение официального статуса ООПТ находятся в компетенции правительства Архангельской области.

Группа компаний "Титан" официально заявляет, что до создания ООПТ она продолжит исполнение всех подписанных мораторных соглашений по сохранению малонарушенных лесных территорий.