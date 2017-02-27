Новости дня

Эксперты дали оценку значения Арктического форума для Архангельска

В Няндоме возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мужчины

В Архангельске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве коллеги

На домах пинежан "зажглись" еще 153 красные звезды

Мобильная версия 16+

Среда, 15 марта, 17:43

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/03/15/49593.html

Экономика

Губернатор Игорь Орлов обсудил с федеральными СМИ предстоящий Арктический форум

Губернатор Игорь Орлов обсудил с федеральными СМИ предстоящий Арктический форум
Фото пресс-службы правительства области
Игорь Орлов подчеркнул, что проведение международного форума «Арктика — территория диалога» — это «большой почёт для города Архангельска и очень важное событие», отметив, что подготовка к мероприятию «проходит на высоком градусе самоотверженного труда абсолютно всех, кто имеет отношение к этому процессу».


Губернатор напомнил, что решение о проведении форума было принято в ноябре 2016 года, а в декабре определена дата. Сжатые сроки подготовки потребовали мобилизации всех ресурсов, и сейчас Архангельск готов встретить участников форума, уверен Игорь Орлов.

— Честно говоря, для нас это вызов — за три месяца подготовить город, всю инфраструктуру для приёма гостей, — признался глава региона и заверил, что все вопросы, связанные с прибытием и размещением участников форума, число которых выросло с первоначальных 600 до 1600 человек, на сегодняшний день решены.

Особый статус форуму придаёт участие в нём президента России Владимира Путина. Под председательством главы государства пройдёт пленарное заседание, запланированное на второй день проведения форума.

В первый день, 29 марта, состоится заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.
Игорь Орлов также отметил, что для гостей форума готовится обширная культурная программа с участием ведущих творческих коллективов Архангельска и других регионов страны, в музеях областного центра будут развёрнуты многочисленные экспозиции, - сообщает ИА "Регион 29".

Сегодня 09:02

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске частично перекроют движение транспортаСегодня 14:59

“Водник-2007” – серебряный призер Северо-Западной детской хоккейной лигиСегодня 14:15

Участников Арктического форума будут кормить изысканной северной кухнейСегодня 10:06
1 комментарий

Кандидаты и мандаты. В Поморье вернулась политическая активностьВчера 12:49
9 комментариев

Оставшимся без воды из-за аварии на "тысячнике", "Водоканал" обещает перерасчётВчера 11:32
2 комментария

Реклама
Экономика

"Ростелеком" в Поморье делает домашний Интернет мобильным10 марта 2017 12:52
4 комментария

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году8 марта 2017 17:31
8 комментариев

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей3 марта 2017 13:34

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»1 марта 2017 16:00

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК27 февраля 2017 19:23

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Эксперты дали оценку значения Арктического форума для Архангельска

На домах пинежан "зажглись" еще 153 красные звезды

В Архангельске частично перекроют движение транспорта

Жителей Северодвинска приглашают принять участие в конкурсе выразительного чтения

В Архангельской области осужденные сделали кормушки для птиц

"Ростелеком" в Поморье делает домашний Интернет мобильным

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Кандидаты и мандаты. В Поморье вернулась политическая активность

Игорь Годзиш продолжает обновлять свою команду

«Неудачница» Чиркова планирует попасть в облсобрание

Принцип Кириенко: губернаторов будут увольнять с почетом, а не с позором

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

В Няндоме возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мужчины

В Архангельске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве коллеги

В Архангельске при пожаре в аварийном доме погибли двое мужчин

В Архангельске в ДТП получила травму беременная девушка

В Архангельске фельдшер скорой помощи обокрал пожилую пациентку

“Водник-2007” – серебряный призер Северо-Западной детской хоккейной лиги

Если бы не хет-трик Евгения Дергаева…

В столице Поморья проходит всероссийский фестиваль зимних видов спорта

Футболисты САФУ поборются за путёвку во Всероссийский финал «Золотой лиги»

В Новодвинске прошёл турнир по кобудо

В программке нового спектакля театра драмы – звёздные имена

Архангельск попрощался с "Ликами России"

В Поморской филармонии выступит пианист из Нью-Йорка

Юные северодвинские музыканты победили в Международном конкурсе

Архангелогородцы встретились с главным редактором журнала «Родина» Игорем Коцем
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru