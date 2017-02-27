Губернатор Игорь Орлов обсудил с федеральными СМИ предстоящий Арктический форум

Игорь Орлов подчеркнул, что проведение международного форума «Арктика — территория диалога» — это «большой почёт для города Архангельска и очень важное событие», отметив, что подготовка к мероприятию «проходит на высоком градусе самоотверженного труда абсолютно всех, кто имеет отношение к этому процессу».



Губернатор напомнил, что решение о проведении форума было принято в ноябре 2016 года, а в декабре определена дата. Сжатые сроки подготовки потребовали мобилизации всех ресурсов, и сейчас Архангельск готов встретить участников форума, уверен Игорь Орлов.

— Честно говоря, для нас это вызов — за три месяца подготовить город, всю инфраструктуру для приёма гостей, — признался глава региона и заверил, что все вопросы, связанные с прибытием и размещением участников форума, число которых выросло с первоначальных 600 до 1600 человек, на сегодняшний день решены.

Особый статус форуму придаёт участие в нём президента России Владимира Путина. Под председательством главы государства пройдёт пленарное заседание, запланированное на второй день проведения форума.

В первый день, 29 марта, состоится заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Игорь Орлов также отметил, что для гостей форума готовится обширная культурная программа с участием ведущих творческих коллективов Архангельска и других регионов страны, в музеях областного центра будут развёрнуты многочисленные экспозиции, - сообщает ИА "Регион 29".