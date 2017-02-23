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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/03/10/49519.html

Экономика

"Ростелеком" в Поморье делает домашний Интернет мобильным

"Ростелеком" в Поморье делает домашний Интернет мобильным
«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Два интернета», которая делает домашний интернет мобильным. При одновременном подключении и использовании услуг безлимитного интернета дома и мобильной связи «Ростелекома» абонентам будет доступна скидка до 50% на «Домашний интернет». В акции могут принять участие все члены семьи, что позволит получить максимальную выгоду.

В первые два месяца новые абоненты, согласно условиям акции «Два интернета», получат скидку на оплату услуги «Домашний интернет» в размере 50%. В дальнейшем величина скидки на «Домашний интернет» будет зависеть от суммы ежемесячной оплаты услуг мобильной связи. Максимальная скидка 50% предоставляется при оплате мобильных услуг на сумму более 500 рублей в месяц (при меньших суммах размер скидку будет составлять от 10% до 35%). То есть чем активнее пользуешься услугами мобильной связи, тем дешевле услуги связи дома.

Важно отметить, что при расчете скидки за «Домашний интернет» могут суммироваться платежи за мобильную связь всех членов семьи. Для этого необходимо предварительно привязать SIM-карты к лицевому счету услуги «Домашний интернет». Данное условие распространяется и на действующих абонентов, если они подключены или перейдут на тарифные планы «Домашнего интернета», участвующие в акции.

Дополнительные преимущества доступны абонентам, которые помимо перечисленных услуг пользуются также «Интерактивным ТВ» и домашним телефоном от «Ростелекома». Если сумма оплаты мобильных услуг превышает 500 рублей в месяц, то для обладателей домашних телефонов скидка на предоставление в пользование абонентской линии составит 50%. А еще звонки с домашних телефонов на мобильные номера «Ростелекома» стоят 0 рублей.

«Ростелеком» предлагает отличное решение для семейного бюджета. Чем больше услуг от нашей компании использует семья – тем больше экономия. Акция «Два интернета» стартует в первый весенний день, когда хочется подумать и об обновлении гардероба, и о дачном сезоне, и о предстоящем отпуске. Новая федеральная акция поможет подготовиться семейному бюджету. Привычные домашние услуги теперь можно буквально взять с собой – в дорогу или на дачу. Например, пользоваться качественным доступом в интернет как дома, так и за пределами квартиры.

Заявки на участие в акции «Два интернета» принимаются по 31 мая 2017 года. Стать участником акции очень просто: можно оставить заявку на сайте www.rt.ru, позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».

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