Новости дня

Главы МИД России и Норвегии могут встретиться в Архангельске

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

Юниоры "Водника" обыграли кемеровчан

В Архангельске задержан молодой человек с наркотиком

Мобильная версия 16+

Четверг, 9 марта, 03:42

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/03/08/49489.html

Экономика

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году
Аналогичные центры для проведения международных выставок и конференций с участием тысяч гостей в Москве и Санкт-Петербурге активно используются практически круглогодично. Однако Арктический форум должен проходить на Севере, в Архангельске, и, значит, областному центру нужен свой экспоцентр.

Форум «Арктика – территория диалога» будет проходить в Архангельской области на постоянной основе раз в два года. Поэтому правительство региона приняло решение построить эскпоцентр к форуму 2019 года.

В ноябре 2016 года региональная комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции включила проект строительства выставочного центра в Архангельске в число приоритетных. Министерство имущественных отношений предоставило участок площадью около 28 тысяч квадратных метров на улице Дачной в аренду на десять лет инвестору – компании «Норд-Экспо».

Стоимость проекта оценивается в 342 миллиона рублей. Общая площадь выставочных площадей комплекса составит около 2,5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вчера 17:31

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Юниоры "Водника" обыграли кемеровчанВчера 13:07

Глава региона Игорь Орлов поздравил северянок с Международным женским днем.Вчера 11:42
1 комментарий

На улицы Архангельска вышел «Цветочный патруль»Позавчера 16:30
1 комментарий

В Архангельской области закрываются первые переправыПозавчера 10:31

80 лучших людей Архангельской области: Юрий АнисимовПозавчера 09:00
1 комментарий

Реклама
Экономика

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей3 марта 2017 13:34

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»1 марта 2017 16:00

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК27 февраля 2017 19:23

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?23 февраля 2017 21:03
9 комментариев

Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив22 февраля 2017 10:56
4 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы относитесь к ипотеке в России?
Результаты
Новости рубрик

Главы МИД России и Норвегии могут встретиться в Архангельске

Глава региона Игорь Орлов поздравил северянок с Международным женским днем.

На улицы Архангельска вышел «Цветочный патруль»

Северодвинцы представили себя на конкурсе юных исполнителей народной песни

В Архангельске модернизируют пешеходные переходы на основных перекрестках

В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Архангельск: отставки и назначения февраля

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

В Архангельске задержан молодой человек с наркотиком

В баре Северодвинска задержан мужчина, устроивший дебош

Выселение квартиросъемщиков за неуплату закончилось пожаром

Четырехгодовалый малыш пострадал в ДТП в Архангельске

В Архангельске в ДТП получили травмы два водителя

Юниоры "Водника" обыграли кемеровчан

В Поморье завершился финал зимней cпартакиады учащихся России

Два поморских стрелка выступят в Словении

«Севмаш» стал серебряным призёром Праздника Севера

В Северодвинске пройдут бесплатные массовые катания на коньках в честь Женского дня

Народный театр из Новодвинска даст спектакль в Архангельске

В Архангельске пройдёт творческий вечер художественного руководителя Северного хора

Ребята из танцевального клуба «Стремление» отметились на международной танцевальной арене

В Новодвинске прошёл чемпионат по художественной гимнастике

В Гостиных дворах откроется выставка, посвящённая Георгию Седову
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru