В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

Форум «Арктика – территория диалога» будет проходить в Архангельской области на постоянной основе раз в два года. Поэтому правительство региона приняло решение построить эскпоцентр к форуму 2019 года.
В ноябре 2016 года региональная комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции включила проект строительства выставочного центра в Архангельске в число приоритетных. Министерство имущественных отношений предоставило участок площадью около 28 тысяч квадратных метров на улице Дачной в аренду на десять лет инвестору – компании «Норд-Экспо».
Стоимость проекта оценивается в 342 миллиона рублей. Общая площадь выставочных площадей комплекса составит около 2,5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства региона.