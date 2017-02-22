В Архангельске обещают построить экспоцентр для проведения Арктического форума в 2019 году

Аналогичные центры для проведения международных выставок и конференций с участием тысяч гостей в Москве и Санкт-Петербурге активно используются практически круглогодично. Однако Арктический форум должен проходить на Севере, в Архангельске, и, значит, областному центру нужен свой экспоцентр.

Форум «Арктика – территория диалога» будет проходить в Архангельской области на постоянной основе раз в два года. Поэтому правительство региона приняло решение построить эскпоцентр к форуму 2019 года.

В ноябре 2016 года региональная комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции включила проект строительства выставочного центра в Архангельске в число приоритетных. Министерство имущественных отношений предоставило участок площадью около 28 тысяч квадратных метров на улице Дачной в аренду на десять лет инвестору – компании «Норд-Экспо».

Стоимость проекта оценивается в 342 миллиона рублей. Общая площадь выставочных площадей комплекса составит около 2,5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства региона.