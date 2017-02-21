В 2016 году в Архангельской области в строительство инвестировали 4,5 миллиарда рублей

Об этом в рамках пленарного заседания XII Поморского строительного форума сообщил руководитель регионального минстроя Михаил Яковлев.

По словам министра, средства федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников в рамках мероприятий областной адресной инвестиционной программы были направлены на строительство жилья, дорог, объектов образования, культуры, спортивной инфраструктуры. Стоит отметить, что областным бюджетом осуществлено финансирование мероприятий на сумму 1,92 миллиарда рублей.

Среди важных событий прошлого года Михаил Яковлев назвал ввод в эксплуатацию 27 многоквартирных домов, в том числе пяти жилых многоэтажных домов, построенных на Ленинградском и Московском проспектах Архангельска в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья.

Всего в 2016 году было введено в эксплуатацию 337,7 тысячи квадратных метров жилья, из них 134 тысячи — индивидуальными застройщиками. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 26,7 квадратных метров, что выше общероссийских показателей (на Северо-Западе — 25,7 квадратных метра, по России — 24,4 квадратных метра).

Так, по словам главы регионального минстроя, за 2016 год в Архангельской области было выдано порядка девяти с половиной тысяч ипотечных кредитов, что выше показателя 2015 года на 9,2 процента. Средняя процентная ставка в этот период снизилась с 13,2 до 12,6 процента.

В 2017 году областной адресной инвестиционной программой предусмотрено финансирование объектов капитального строительства в объёме 1,96 миллиарда рублей. Таким образом, сумма инвестиций из областного бюджета в строительную отрасль сохранится на уровне прошлого года.

Продолжится реализация третьего и четвёртого этапов программы переселения граждан из аварийного жилья.

Кроме того, продолжится реконструкция Архангельского театра кукол, строительство школы в Красноборском районе. 20 миллионов рублей в областном бюджете предусмотрено на строительство автодороги по проезду Сибиряковцев в Архангельске. Запланировано начало работ по обустройству набережной в Соломбале.

Среди новых объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2017 год, — школа в посёлке Ерцево Коношского района на 240 мест и детский сад на 60 мест в посёлке Турдеевск под Архангельском, - сообщает ИА "Регион 29".