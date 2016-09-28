Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Это стало возможно благодаря запуску программы «Илим Старт», с помощью которой 10 лучших выпускников лесопромышленных специальностей САФУ смогут в течение года жить и работать в Коряжме.

Представители Группы «Илим» приехали в Архангельск и встретились с будущими выпускниками САФУ. Сотрудники компании рассказали о программах стажировки в рамках проекта «Илим Старт», провели анкетирование и показали документальный фильм о Коряжме.

«Проект „Илим Старт“ рассчитан на то, что выпускники после получения диплома начинают сразу же работать на реальном производстве под руководством опытных наставников. Стажеры получают такую же зарплату, как и сотрудники предприятия. Они будут учиться по программам подготовки технологов, энергетиков и руководящих кадров. Им будут предоставлены бесплатные квартиры в Коряжме в течение года. Кроме Коряжмы, выпускники смогут попасть и на предприятия группы ИЛИМ в Братске и Усть-Илимске», — рассказала ведущий специалист группы «Илим» по найму и адаптации Татьяна Головко.

Лучшие студенты для участия в программе «Илим Старт» будут отобраны до 31 марта 2017 года. Начало стажировки запланировано на июль 2017 года.