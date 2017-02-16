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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/27/49344.html

Экономика

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК
Соревнования состоялись в минувшее воскресенье в новодвинском спорткомплексе «Двина». Организаторами турнира выступили молодежный совет Архангельского ЦБК, акционерное общество «Быт» и совет по развитию физической культуры и спорта в городе Новодвинске. Их приглашение принять участие в соревнованиях приняли девять команд – пять из них состояли из юношей, а четыре – из девчонок.

— Турнир собрал сильнейшие команды Новодвинска. Не так давно завершилась городская спартакиада и для некоторых команд эти соревнования неплохой шанс взять реванш за неудачные выступления на городских соревнованиях. Кроме этого, в этот раз мы пригласили на соревнования ребят из Новодвинского индустриального техникума, который редко бывает представлен на городских состязаниях. И мы рады, что они откликнулись на наше предложение, и, надеемся, что их участие сделает исход турнира еще более непредсказуемыми.

Встречи проходили по укороченной схеме, но от этого борьба между частниками турнира не была менее острой. В итоге среди мужских любительских команд лучшей стала сборная молодежи Архангельского ЦБК. Второе место в группе досталось выпускникам школы №3, а третье – учащимся Новодвинского индустриального техникума.

Среди женских команд любительских команд победу одержала команда школы №3. На втором месте – сборная Новодвинского индустриального техникума.

Среди профессиональных мужских команд места распределились следующим образом. Лидером турнира стала команда школы №3, на втором месте – сборная школы №2. Завершает тройку лидеров сборная гимназии.

В профи-группе у девушек лучшей стала команда школы №6, на втором месте – команда из гимназии, а на третьем – девчонки из школы №2.

Победители турнира получили призы и дипломы от организатора соревнований – молодежного совета Архангельского ЦБК.

— Состоявшийся баскетбольный турнир – не единственное соревнование, которое проходит при нашем участии и поддержке Архангельского ЦБК, – рассказывает председатель молодежного совета АЦБК Вадим Воротынский. – У нас есть целый план мероприятий, который мы намерены реализовать в этом году. Наша цель – показать ребятам, что удовольствие можно получать не только от компьютерных игр, но и от спорта, командной борьбы и от живого общения со сверстниками. Особое внимание мы уделяем ребятам из проблемных семей. Многие из них даже на коньках никогда не стояли, а мы предоставляем им такую возможность.

Вчера 19:23

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