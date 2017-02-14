Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Дорожная инфраструктура Архангельска не готова к эксплуатации больших автобусов, а в тарифе нет инвестиционной составляющей для их покупки.

Архангельские «ПАЗы» принято ругать, называть «сельскими», т.е. предназначенными для тяжелых условий грунтовых дорог. Но даже они в январе этого года не могли преодолеть снежные валы, образовавшиеся на центральных улицах, не говоря об окраинах. На ул. Воскресенская, у магазина «Пингвин», за неделю четыре раза вызывали техпомощь, чтобы вытащить застрявшие автобусы. А жалобы пассажиров, что автобусы не могут заехать в не чищенные заездные «карманы» на остановках поступали ежедневно. В таких условиях большие низкопольные автобусы просто прекратили бы работу по требованиям безопасности.

Как отмечают специалисты, клиренс так называемых «низкопольных» (этого понятия нет ни в одном нормативном документе) автобусов составляет 12 см. «Лежачие» полицейские на дорогах Архангельска – 11 см и выше. Итог эксплуатации новых автобусов легко предсказать. Через год они превратятся в ремонтнонепрегодную рухлядь. И если сделать запрос производителям тех же ЛиАЗов, указав, что 90% дорог Архангельска требуют ремонта, то они не дадут никакой гарантии их эксплуатации.

- Полгода мы использовали на маршруте №22 большие ЛиАЗы, - рассказала предприниматель Наталья Грунова. – Сейчас мы вынуждены от них отказаться. Зимой им не выехать из гаража и не развернуться на конечных остановках. Без дотации их эксплуатация приносит огромный убыток: запчасти только под заказ, ремонт обходится в разы дороже.

Закупки новых автобусов среднего и большого класса возможны при условии если в тарифе будут предусмотрены инвестсоставляющая и рентабельность их эксплуатации

- В Санкт-Петербурге тариф 40 рублей, у нас 21 рубль. А налоги – одинаковые. Сделайте тогда нам налоги в два раза меньше. Опять же в Петербурге пошли навстречу перевозчикам и сделали договоры до 2020 года, чтобы они могли спокойно поэтапно обновлять подвижной состав, - говорит предприниматель Кирилл Мелешкин.

Кроме того, методика расчета тарифа в Архангельске до настоящего времени не разработана и не опубликована в открытом доступе, хотя это было предусмотрено трехсторонним соглашением. Сейчас 15 перевозчиков подали заявки на рассмотрение нового тарифа, но вполне может повториться ситуация двухгодичной давности, когда в феврале 2015 года тариф был повышен исходя из расходов перевозчиков, сделанных еще в апреле 2013 года. Понятно, что за два года рост цен просто «съел» проведенное повышение.

- В том же Санкт-Петербурге тариф автоматически поднимается минимум один раз в год на величину инфляции, - отметил предприниматель Игорь Мельник. - Почему мы ходим с протянутой рукой, а нас – отшвыривают. Было 40 ЛиАЗов у МУПов – покажите, где они? Даже при дотациях из городского бюджета они оказались убыточны. Нам говорят – закупайте большие автобусы, и при этом с нами же планируют расторгнуть договоры.

В ложившейся ситуации перевозчики предлагают: отложить проведение конкурсов и сохранить действующие договоры до 2020 года; утвердить методику расчета тарифа на проезд и опубликовать ее в открытом доступе; принять новый тариф в 1 квартале текущего года; разработать график поэтапной замены подвижного составе с механизмом возврата инвестиций и синхронизировать его с планом реконструкции улично-дорожной сети и модернизации инфраструктуры пассажирского транспорта, включая создание транспортно-пересадочных узлов и терминалов.