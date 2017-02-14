Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив Елена Молчанова будет курировать вопросы реализации плана мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Губернатор нашей области Игорь Орлов назначил ответственным за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов министра труда, занятости и социального развития Елену Молчанову, сообщает пресс-служба регионального правительства. — Сегодня существует объективная необходимость модернизации социальной сферы, создания новых услуг и сервисов для повышения качества жизни. Без развития конкуренции это невозможно, – отметила Елена Молчанова. – Наша важнейшая задача – создание условий для появления новых проектов социального предпринимательства.

Напомним, что сегодня в реестре поставщиков социальных услуг, кроме государственных учреждений, числится уже 11 негосударственных поставщиков. Нашли ошибку? Выделите текст,

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