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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/21/49258.html
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«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в Архангельске
Продолжением проекта новой застройки набережной Северной Двины в Архангельске является жилой комплекс «АLРHA» площадью более 15 тыс. кв. м с подземным паркингом и комплексным благоустройством прилегающей территории.
Благодаря удачному местоположению и особой форме зданий, спроектированных известным архитектором Михаилом Мамошиным, из большинства квартир открывается живописный вид на реку и главный храм столицы Поморья – Михайло-Архангельский кафедральный собор и Северную Двину. В шаговой доступности расположены две школы, университетская Ломоносовская гимназия, САФУ, Дворец детского и юношеского творчества, музыкальная школа, Дворец спорта. Через дорогу расположен медицинский центр им. Семашко.
В настоящее время завершается строительство коробки здания 1-го блока, ведется кладка стен 10-го этажа. На 2/3 выполнено устройство внутренних перегородок. Коробка здания 2-го блока готова на 75%, строители возводят стены 9-го этажа.
В новом жилом комплексе 243 квартиры площадью от 40 до 100 кв. м с высотой потолков 3 м. Здания, построенные по технологии «теплая керамика», имеют дополнительную шумоизоляцию стен и перекрытий, предусмотрена установка бесшумных лифтов, авторская отделка холлов подъездов, дополнительные помещения для кладовых и консьержей. Во всех квартирах предусмотрены балконы и панорамное остекление, белая отделка с установкой стальных дверей с тепло- и звукоизоляцией и взломостойкими замками, индивидуальные приборы учета тепла.
ЖК «ALРHA» имеет подземный паркинг на 110 машиномест, в который можно спуститься на лифте из подъезда. На огороженной придомовой территории разместятся зоны отдыха с фонтанами, ландшафтным дизайном озеленения, детские игровые площадки, многофункциональная спортплощадка, велодорожки, а также гостевая стоянка.
Проект холдинга «Аквилон-Инвест» под условным названием «От Альфы до Омеги» стал первым за последние 30 лет комплексным градостроительно-архитектурным решением по застройке Архангельска. Масштабная застройка набережной состоит из трех объектов: два жилых комплекса – «ALPHA» и «ОМЕГА ХАУС» - и офисно-деловой центр «DELTA». Вдоль Северной Двины их свяжет пешеходная рекреационная зона.
Закончить строительные работы на ЖК «ALPHA» планируется к концу 2017 года.
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