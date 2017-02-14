В Архангельске готовятся к региональному строительному форуму

Напомним, XII Поморский строительный форум пройдёт 2–3 марта в Архангельске. По словам министра строительства и архитектуры Архангельской области Михаила Яковлева, форум — это профессиональная площадка для выстраивания диалога между бизнесом и властью.

— Самое главное — это, держа руку на пульсе, понять, каковы настроения в отрасли, что сегодня актуально, — подчеркнул Михаил Яковлев. — Поэтому мы ожидаем активное участие представителей отрасли, ждём определённую проблематику, вопросы, на которые, я надеюсь, мы найдём ответ по итогам форума.

Руководитель группы компаний «Уютный дом», бессменный организатор форума Ирина Карелина сообщила, что в этом году формат мероприятия будет расширен. Впервые форум будет проводиться в течение двух дней на базе библиотеки САФУ. И если на первый день запланировано традиционное пленарное заседание с участием профессионалов отрасли и представителей властей различного уровня, с официальными докладами, подведением итогов и постановкой задач на будущее, то второй день откроет панельная дискуссия в формате «без галстука».

Из нововведений форума Ирина Карелина отметила работу стендовой выставки инновационных строительных материалов и проведение обучающих семинаров.

Как сообщил директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв, на сегодняшний день для участия в форуме зарегистрировались более 60 компаний, причём не только местных, но и из других регионов России, в частности, из Ярославля, Москвы и Челябинской области. В мероприятии примут участие представители двенадцати муниципальных образований Архангельской области.

— Мы планируем привезти на форум наших партнёров — представителей фонда «Сколково», — отметил Алексей Ковалёв. — Надеемся, что будет представлен ряд интересных изобретений, а именно материалы, которые могут использоваться в наших суровых арктических условиях.

По словам директора КРАО, арктическая тематика будет затронута сразу на нескольких площадках форума.

Михаил Яковлев добавил, что в связи с изменениями в законодательстве отдельный семинар будет посвящён вопросам подготовки и наличия в муниципальных образованиях основных градостроительных документов. Также министр пообещал уделить особое внимание вопросам снижения административных барьеров, в частности, сокращению сроков получения разрешения на строительство, сообщает ИА "Регион 29".