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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/19/49224.html

Экономика

В Архангельске заработал "Проектный завод"

В Архангельске заработал "Проектный завод"
Необычное мероприятие для бизнесменов «Проектный завод» прошло вчера в лофт-пространстве «Слон». Новый формат работы с авторами проектов запустила Корпорация развития Архангельской области. На него заявилось более 100 человек. Помочь начинающим предпринимателям советом согласились 25 состоявшихся бизнес-экспертов.

 

«Проектный завод» состоял из трёх блоков: «Перспективы», «Возможности» и «Экспертиза", сообщает Регион29.  Напомним, проект «Перспективные кадры для экономики региона» стартовал в августе 2016 года, на него заявились более 100 человек. Работа над проектами длилась три месяца. 

Совместно с министерством экономического развития Архангельской области была отработана открытая модель предварительного отбора кадров для занятия позиций в регионе. За время проекта 20 человек из 100 прошли собеседования, пятеро уже трудоустроены.
Так, проект «Большой Архангельск» посвящён развитию инфраструктуры в агломерации Архангельск-Северодвинск-Новодвинск. Его разработчики  — глава МО «Талажское» Приморского района Андрей Рыженков и консультант отдела регулирования в транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам региона Анна Алексеенко — сформировали авторский подход к определению границ агломерации. Рабочая группа проекта предложила относить к ней не только три города, но и отдалённые прибрежные территории Приморского района и Соловки. 

— В рамках международного форума «Арктика — территория диалога» мы предлагаем провести презентацию концепции агломерации «Большой Архангельск», подписать межмуниципальное соглашение о сотрудничестве по развитию агломерации, — добавила Анна Алексеенко.

Губернатор Поморья Игорь Орлов высоко оценил важность и актуальность этого проекта. Он поддержал идею разработчиков об организации проектного офиса по созданию агломерации «Большой Архангельск» и предложил подписать первое соглашение администраций МО о создании агломерации на площадке, посвящённой арктическим муниципалитетам, на форуме «Арктика — территория диалога».

Авторы проекта «Механизмы вовлечения населения в развитие городского пространства» Евгения Танасейчук и Валерия Шатилова предложили создать интернет-платформу, которая послужила бы связующим звеном между властью, бизнесом и обществом.

— Во главу всего в первую очередь ставится человек, — подчеркнула Валерия Шатилова. — Он может выступить с инициативой, зайти на сайт, найти себе команду и реализовать свою идею, тем самым улучшив качество жизни в городе. Подобные проекты уже реализованы в городах нашей страны, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, такая интерактивная площадка, по замыслу молодых женщин, должна положить конец некому рассогласованию в организации городских мероприятиях.
Проект архангелогородок обещал поддержать министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.

 

Вчера 16:59

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