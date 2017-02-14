|
Новости дня
В Мезени выбрали лучшего конника
В Архангельске заработал "Проектный завод"
Вопрос рыбного снабжения в Поморье может разрешить Путин
Полицейские Архангельска вышли на борьбу с "Боярышником"
|
Понедельник, 20 февраля, 00:40
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/19/49224.html
|
В Архангельске заработал "Проектный завод"
Необычное мероприятие для бизнесменов «Проектный завод» прошло вчера в лофт-пространстве «Слон». Новый формат работы с авторами проектов запустила Корпорация развития Архангельской области. На него заявилось более 100 человек. Помочь начинающим предпринимателям советом согласились 25 состоявшихся бизнес-экспертов.
«Проектный завод» состоял из трёх блоков: «Перспективы», «Возможности» и «Экспертиза", сообщает Регион29. Напомним, проект «Перспективные кадры для экономики региона» стартовал в августе 2016 года, на него заявились более 100 человек. Работа над проектами длилась три месяца.
Совместно с министерством экономического развития Архангельской области была отработана открытая модель предварительного отбора кадров для занятия позиций в регионе. За время проекта 20 человек из 100 прошли собеседования, пятеро уже трудоустроены.
Так, проект «Большой Архангельск» посвящён развитию инфраструктуры в агломерации Архангельск-Северодвинск-Новодвинск. Его разработчики — глава МО «Талажское» Приморского района Андрей Рыженков и консультант отдела регулирования в транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам региона Анна Алексеенко — сформировали авторский подход к определению границ агломерации. Рабочая группа проекта предложила относить к ней не только три города, но и отдалённые прибрежные территории Приморского района и Соловки.
— В рамках международного форума «Арктика — территория диалога» мы предлагаем провести презентацию концепции агломерации «Большой Архангельск», подписать межмуниципальное соглашение о сотрудничестве по развитию агломерации, — добавила Анна Алексеенко.
Губернатор Поморья Игорь Орлов высоко оценил важность и актуальность этого проекта. Он поддержал идею разработчиков об организации проектного офиса по созданию агломерации «Большой Архангельск» и предложил подписать первое соглашение администраций МО о создании агломерации на площадке, посвящённой арктическим муниципалитетам, на форуме «Арктика — территория диалога».
Авторы проекта «Механизмы вовлечения населения в развитие городского пространства» Евгения Танасейчук и Валерия Шатилова предложили создать интернет-платформу, которая послужила бы связующим звеном между властью, бизнесом и обществом.
— Во главу всего в первую очередь ставится человек, — подчеркнула Валерия Шатилова. — Он может выступить с инициативой, зайти на сайт, найти себе команду и реализовать свою идею, тем самым улучшив качество жизни в городе. Подобные проекты уже реализованы в городах нашей страны, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, такая интерактивная площадка, по замыслу молодых женщин, должна положить конец некому рассогласованию в организации городских мероприятиях.
Проект архангелогородок обещал поддержать министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.
|
Главное
Вопрос рыбного снабжения в Поморье может разрешить ПутинВчера 15:24
80 лучших людей Архангельской области: Антонина КолотиловаВчера 10:55
На острове Бревенник ремонтируют транспортную переправуПозавчера 11:58
Северодвинск готовится встречать участников Арктического форума17 февраля 2017 14:48
Депутаты на год. Архангельскую область ждут мини-выборы17 февраля 2017 11:56
Экономика
"Ростелеком" признан одним из лучших партнеров по организации практики и трудоустройству выпускников САФУ в Архангельске16 февраля 2017 14:41
Телеканал "Правда Севера" появился в сетке вещания "Интерактивного ТВ" "Ростелекома" в Поморье16 февраля 2017 12:51
В областной бюджет-2017 внесены изменения15 февраля 2017 20:29
Юный новодвинец получил помощь от гендиректора АЦБК15 февраля 2017 17:09
Подольский филиал «Архбум» расширил ассортимент продукции до профиля E15 февраля 2017 13:09
Опрос
В Мезени выбрали лучшего конника
Вопрос рыбного снабжения в Поморье может разрешить Путин
80 лучших людей Архангельской области: Антонина Колотилова
На острове Бревенник ремонтируют транспортную переправу
В Архангельске объявили победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia
"Ростелеком" признан одним из лучших партнеров по организации практики и трудоустройству выпускников САФУ в Архангельске
Телеканал "Правда Севера" появился в сетке вещания "Интерактивного ТВ" "Ростелекома" в Поморье
В областной бюджет-2017 внесены изменения
Депутаты на год. Архангельскую область ждут мини-выборы
За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор
Нарезали по-новому. Депутаты одобрили изменения границ избирательных округов
Депутаты утвердили губернаторских замов "по-советски" - единогласно
Полицейские Архангельска вышли на борьбу с "Боярышником"
В Архангельске задержан мужчина с неизвестным наркотиком
Полицейские нашли в Архангельске похитителя кабеля
В Архангельске в квартире многодетной семьи произошёл пожар
Дарья Вдовина получила серебро на чемпионате России
На Соловках пройдёт турнир по хоккею на валенках
В Новодвинске пройдёт чемпионат по тяжелой атлетике
Дубль «Водника» неплохо сыграл в Ульяновской области
В столице Поморья открылось рок-караоке
В Северодвинске пройдёт фестиваль джазовой музыки "Вдохновение"
В Архангельском музыкальном колледже выступит всемирно известная альтистка Анна Серова
В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"
В Архангельске Ольга Лойтер и Роман Петров споют "О любви..."
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru