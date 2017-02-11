"Ростелеком" признан одним из лучших партнеров по организации практики и трудоустройству выпускников САФУ в Архангельске

Мероприятие проходило в Интеллектуальном центре — научной библиотеке имени Е. И. Овсянкина. Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин и Директор по работе с массовым сегментом Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Климовская были награждены грамотами и отмечены «Золотым почетным знаком Ассоциации выпускников САФУ».

Екатерина Климовская отмечает: «Наша компания на постоянной основе сотрудничает с САФУ по приёму студентов на практику и их трудоустройству. В основном выпускники выбирают направление своей трудовой деятельности в коммерческом блоке, а именно – маркетинг, продвижение услуг связи населению и корпоративным клиентам в регионе. Работать у нас они начинают ещё до начала своей трудовой карьеры – в группе активных продавцов и группе исходящего телемаркетинга. Пройдя специальное обучение о технологиях, о предоставляемых услугах связи и общаясь напрямую с клиентами, молодые люди получают бесценный опыт и знания. В дальнейшем, устраиваясь на работу, они очень быстро осваивают все бизнес-процессы и вливаются в коллектив. Наши двери всегда открыты для активной молодежи, получившей базовые знания в одном из лучших университетов».

Архангельский филиал ПАО «Ростелеком»

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Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) является одним ведущих вузов страны, расположенным на сухопутной территории Арктической зоны Российский Федерации. С 12 июля 2011 года в состав университета включены государственные высшие и средние специальные учебные заведения: Поморский государственный университет имени Ломоносова, Архангельский государственный технический университет , Архангельский лесотехнический колледж Императора Петра I и Северодвинский технический колледж. Также Северный (Арктический) федеральный университет переименован в Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. Архангельский филиал ПАО «Ростелеком»

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Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение Компании, находящееся в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Оперирует на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа и обслуживает более 244 тысяч абонентов телефонии, свыше 138 тысяч пользователей Интернет, 49 тысяч пользователей «Интерактивного телевидения».

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ПАО «Ростелеком» ( www.r ostelecom .ru ) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 4,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2016 г. составила 217,0 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от выручки), чистая прибыль - 8,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.