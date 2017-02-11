Телеканал "Правда Севера" появился в сетке вещания "Интерактивного ТВ" "Ростелекома" в Поморье

С 13 февраля 2017 года абоненты компании «Ростелеком», пользующиеся услугой «Интерактивное ТВ», получили возможность просмотра местного телеканала «Правда Севера» (телеканал «ПС»). «ПС» включен в основной пакет телеканалов и доступен на 24 кнопке.

Канал «ПС» представляет собой оперативную информационную ленту региона, объединяющий вещание местных телекомпаний Архангельской области. Региональные вставки Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Вельска и других муниципалитетов рассказывают о важных событиях недели в масштабе всего Поморья.

«Региональные новости очень важны для всех абонентов нашего телевидения, - отмечает Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин. – При подключении услуги наши клиенты практически всегда заинтересованы в возможности просмотра передач местных телекомпаний. Многие жители нашей области переезжают на постоянное место жительство в областной центр, тем не менее, они следят за новостями и событиями своего района. Несомненно, канал «ПС» является хорошим дополнением к существующим телеканалам услуги «Интерактивное ТВ» и будет интересен для наших пользователей».

На канале «ПС» ежедневно в эфир выходит информационная программа «Сейчас в регионе», а также развлекательные программы. Сетка вещания телеканала составлена для зрителя любого возраста, где каждый найдёт для себя интересную программу.

В настоящее время жители Архангельской области имеют возможность подключения более 120 телеканалов услуги «Интерактивное ТВ» с множеством дополнительных сервисов за 320 рублей в месяц.

Узнать о наличии технической возможности предоставления услуг и оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру телефона 8 (800) 1000 800 или на сайте RT.RU.