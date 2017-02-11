Новости дня

Соловецкие школьники приехали в Москву

Двум архангелогородцам грозит до 10 лет тюрьмы за наркопреступление

В столице Поморья выберут лучшего молодого педагога

В Архангельске будет гостить мамонтенок Люба

Мобильная версия 16+

Четверг, 16 февраля, 19:03

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/16/49176.html

Экономика

Телеканал "Правда Севера" появился в сетке вещания "Интерактивного ТВ" "Ростелекома" в Поморье

Телеканал "Правда Севера" появился в сетке вещания "Интерактивного ТВ" "Ростелекома" в Поморье
С 13 февраля 2017 года абоненты компании «Ростелеком», пользующиеся услугой «Интерактивное ТВ», получили возможность просмотра местного телеканала «Правда Севера» (телеканал «ПС»). «ПС» включен в основной пакет телеканалов и доступен на 24 кнопке.

Канал «ПС» представляет собой оперативную информационную ленту региона, объединяющий вещание местных телекомпаний Архангельской области. Региональные вставки Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Вельска и других муниципалитетов рассказывают о важных событиях недели в масштабе всего Поморья.

«Региональные новости очень важны для всех абонентов нашего телевидения, - отмечает Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин.При подключении услуги наши клиенты практически всегда заинтересованы в возможности просмотра передач местных телекомпаний. Многие жители нашей области переезжают на постоянное место жительство в областной центр, тем не менее, они следят за новостями и событиями своего района. Несомненно, канал «ПС» является хорошим дополнением к существующим телеканалам услуги «Интерактивное ТВ» и будет интересен для наших пользователей».

На канале «ПС» ежедневно в эфир выходит информационная программа «Сейчас в регионе», а также развлекательные программы. Сетка вещания телеканала составлена для зрителя любого возраста, где каждый найдёт для себя интересную программу.

В настоящее время жители Архангельской области имеют возможность подключения более 120 телеканалов услуги «Интерактивное ТВ» с множеством дополнительных сервисов за 320 рублей в месяц. 

Узнать о наличии технической возможности предоставления услуг и оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру телефона 8 (800) 1000 800 или на сайте RT.RU.

Сегодня 12:51

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске продолжают убирать снежные завалыСегодня 12:10

80 лучших людей Архангельской области: Владислав ИвановСегодня 10:12
1 комментарий

Генерал Волчков: преступность снижается, но алкоголизация растетВчера 15:05
6 комментариев

Телеканал "Правда Севера" займет 21 кнопку всех кабельных операторов регионаВчера 14:49
1 комментарий

Нарезали по-новому. Депутаты одобрили изменения границ избирательных округовВчера 13:06
2 комментария

Экономика

"Ростелеком" признан одним из лучших партнеров по организации практики и трудоустройству выпускников САФУ в АрхангельскеСегодня 14:41

В областной бюджет-2017 внесены измененияВчера 20:29

Юный новодвинец получил помощь от гендиректора АЦБКВчера 17:09

Подольский филиал «Архбум» расширил ассортимент продукции до профиля EВчера 13:09

АЦБК приобрел спортивную форму для мужской команды хоккейного клуба «Двина»Вчера 12:05

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Соловецкие школьники приехали в Москву

В столице Поморья выберут лучшего молодого педагога

В Архангельске будет гостить мамонтенок Люба

1 марта заканчивается прием заявлений на участие в ГИА-9

В Архангельске пройдёт праздник Масленицы

"Ростелеком" признан одним из лучших партнеров по организации практики и трудоустройству выпускников САФУ в Архангельске

В областной бюджет-2017 внесены изменения

Юный новодвинец получил помощь от гендиректора АЦБК

Подольский филиал «Архбум» расширил ассортимент продукции до профиля E

Нарезали по-новому. Депутаты одобрили изменения границ избирательных округов

Депутаты утвердили губернаторских замов "по-советски" - единогласно

Налоговая: Палкина мы не упустим

"Партийный кульбит": ушедший Моисеев вернулся в руководство "Единой России"

Впереди выборы. Депутаты облсобрания прекратят полномочия осужденного Сергея Мышковского

Двум архангелогородцам грозит до 10 лет тюрьмы за наркопреступление

В Няндоме сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

Житель Котласа обвиняется в попытке похитить денежные средства из бюджета страны

В Котласском районе причиной пожара в дачном домике стал поджог

В Северодвинске водитель джипа сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В столице Поморья пройдут Арктические игры

Александр Румянцев победил в пятом этапе Кубка России по конькобежному спорту

Болей за «Водник»!

В Архангельске прошел праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия»

В Архангельской области завершилось первенство России по лыжным гонкам

В Архангельском музыкальном колледже выступит всемирно известная альтистка Анна Серова

В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"

В Архангельске Ольга Лойтер и Роман Петров споют "О любви..."

В Новодвинске прошёл отборочный концерт ансамблей ветеранов

Дом молодежи стал одной из площадок выставки «Лики России»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru