Новости дня

Соловецкие школьники приехали в Москву

Двум архангелогородцам грозит до 10 лет тюрьмы за наркопреступление

В столице Поморья выберут лучшего молодого педагога

В Архангельске будет гостить мамонтенок Люба

Мобильная версия 16+

Четверг, 16 февраля, 19:03

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/15/49159.html

Экономика

В областной бюджет-2017 внесены изменения

В областной бюджет-2017 внесены изменения
Фото Артема Келарева
Изменения в главный финансовый документ региона предусматривают увеличение доходной части областного бюджета на 220,5 миллиона рублей, увеличение расходов областной казны на 2,7 миллиарда рублей, а также увеличение дефицита бюджета на 2,5 миллиарда рублей.

Эти изменения связаны в первую очередь с изменением норм бюджетного законодательства на федеральном уровне в части перераспределения налоговых доходов между Федерацией и регионами. По этой причине в 2017 году бюджет Архангельской области недосчитается немногим более одного миллиарда рублей.

Так, на 1 миллиард 72 миллиона рублей сократятся поступления от акцизов на нефтепродукты, чуть больше 200 миллионов рублей областной бюджет потеряет от поступлений налога на прибыль, еще на 143,1 миллиона рублей меньше область получит от налога на имущество организаций. А вот поступления от акцизов на алкоголь вырастут – на 340 миллионов рублей.

Вырастут поступления и от федерального бюджета – почти на 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги вместе с неиспользованными остатками на бюджетных счетах в объеме 550 миллионов рублей депутаты, согласившись с предложениями регионального минфина, также распределили между статьями расходов областного бюджета.

В частности, принято решение об увеличении на 1,2 миллиарда рублей ассигнований по обслуживанию госдолга области, на 42,8 миллиона рублей увеличены расходы на финансирование программ формирования современной городской среды в муниципалитетах Поморья. Кроме этого, на 386,7 миллиона рублей увеличено финансирование областной адресной инвестиционной программы, в которую дополнительно включено пять объектов, - пишет портал "Правда Севера".

Вчера 20:29

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске продолжают убирать снежные завалыСегодня 12:10

80 лучших людей Архангельской области: Владислав ИвановСегодня 10:12
1 комментарий

Генерал Волчков: преступность снижается, но алкоголизация растетВчера 15:05
6 комментариев

Телеканал "Правда Севера" займет 21 кнопку всех кабельных операторов регионаВчера 14:49
1 комментарий

Нарезали по-новому. Депутаты одобрили изменения границ избирательных округовВчера 13:06
2 комментария

Экономика

"Ростелеком" признан одним из лучших партнеров по организации практики и трудоустройству выпускников САФУ в АрхангельскеСегодня 14:41

Телеканал "Правда Севера" появился в сетке вещания "Интерактивного ТВ" "Ростелекома" в ПоморьеСегодня 12:51

Юный новодвинец получил помощь от гендиректора АЦБКВчера 17:09

Подольский филиал «Архбум» расширил ассортимент продукции до профиля EВчера 13:09

АЦБК приобрел спортивную форму для мужской команды хоккейного клуба «Двина»Вчера 12:05

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Соловецкие школьники приехали в Москву

В столице Поморья выберут лучшего молодого педагога

В Архангельске будет гостить мамонтенок Люба

1 марта заканчивается прием заявлений на участие в ГИА-9

В Архангельске пройдёт праздник Масленицы

"Ростелеком" признан одним из лучших партнеров по организации практики и трудоустройству выпускников САФУ в Архангельске

Телеканал "Правда Севера" появился в сетке вещания "Интерактивного ТВ" "Ростелекома" в Поморье

Юный новодвинец получил помощь от гендиректора АЦБК

Подольский филиал «Архбум» расширил ассортимент продукции до профиля E

Нарезали по-новому. Депутаты одобрили изменения границ избирательных округов

Депутаты утвердили губернаторских замов "по-советски" - единогласно

Налоговая: Палкина мы не упустим

"Партийный кульбит": ушедший Моисеев вернулся в руководство "Единой России"

Впереди выборы. Депутаты облсобрания прекратят полномочия осужденного Сергея Мышковского

Двум архангелогородцам грозит до 10 лет тюрьмы за наркопреступление

В Няндоме сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

Житель Котласа обвиняется в попытке похитить денежные средства из бюджета страны

В Котласском районе причиной пожара в дачном домике стал поджог

В Северодвинске водитель джипа сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В столице Поморья пройдут Арктические игры

Александр Румянцев победил в пятом этапе Кубка России по конькобежному спорту

Болей за «Водник»!

В Архангельске прошел праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия»

В Архангельской области завершилось первенство России по лыжным гонкам

В Архангельском музыкальном колледже выступит всемирно известная альтистка Анна Серова

В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"

В Архангельске Ольга Лойтер и Роман Петров споют "О любви..."

В Новодвинске прошёл отборочный концерт ансамблей ветеранов

Дом молодежи стал одной из площадок выставки «Лики России»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru