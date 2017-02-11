В областной бюджет-2017 внесены изменения

Изменения в главный финансовый документ региона предусматривают увеличение доходной части областного бюджета на 220,5 миллиона рублей, увеличение расходов областной казны на 2,7 миллиарда рублей, а также увеличение дефицита бюджета на 2,5 миллиарда рублей.

Эти изменения связаны в первую очередь с изменением норм бюджетного законодательства на федеральном уровне в части перераспределения налоговых доходов между Федерацией и регионами. По этой причине в 2017 году бюджет Архангельской области недосчитается немногим более одного миллиарда рублей.

Так, на 1 миллиард 72 миллиона рублей сократятся поступления от акцизов на нефтепродукты, чуть больше 200 миллионов рублей областной бюджет потеряет от поступлений налога на прибыль, еще на 143,1 миллиона рублей меньше область получит от налога на имущество организаций. А вот поступления от акцизов на алкоголь вырастут – на 340 миллионов рублей.

Вырастут поступления и от федерального бюджета – почти на 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги вместе с неиспользованными остатками на бюджетных счетах в объеме 550 миллионов рублей депутаты, согласившись с предложениями регионального минфина, также распределили между статьями расходов областного бюджета.

В частности, принято решение об увеличении на 1,2 миллиарда рублей ассигнований по обслуживанию госдолга области, на 42,8 миллиона рублей увеличены расходы на финансирование программ формирования современной городской среды в муниципалитетах Поморья. Кроме этого, на 386,7 миллиона рублей увеличено финансирование областной адресной инвестиционной программы, в которую дополнительно включено пять объектов, - пишет портал "Правда Севера".



