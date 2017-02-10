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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/15/49157.html
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Юный новодвинец получил помощь от гендиректора АЦБК
Генеральный директор АЦБК оказал помощь в приобретении тренировочной экипировки воспитаннику Новодвинского детского дома-интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии.
На имя генерального директора Архангельского ЦБК Дмитрия Зылёва поступило ходатайство от директора Новодвинского детского дома-интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии Натальи Несен об оказании финансового содействия для приобретения тренировочной экипировки воспитаннику учреждения Артёму Серову. Руководство АЦБК приняло решение помочь юному спортсмену, оплатив покупку для него разминочного костюма, специальной шапки и рукавиц, которые облегчат сложный процесс тренировки.
17-летний Артём включен в сборную России по снегоступингу. Команда примет участие на XII Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады, которая пройдет во второй половине марта 2017 года в Австрии.
Эта дисциплина – своеобразное сочетание лыжного спорта и горного туризма, в котором участники преодолевают трассы по пересеченной местности с помощью снегоступов.
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