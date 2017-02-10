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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/15/49147.html

Экономика

Подольский филиал «Архбум» расширил ассортимент продукции до профиля E

Подольский филиал «Архбум» расширил ассортимент продукции до профиля E
19 января 2017 г. в Подольском филиале АО «Архбум» подписаны акты о введении в эксплуатацию двух новых станков продольной и поперечной резки BHS. На агрегате также произведена замена монофейсора на модульфейсор.

По словам исполнительного директора бизнес-направления «Гофроупаковка» «Архбум» Ирины Галаховой, реконструкция BHS позволила площадке расширить ассортимент за счет выпуска большего количества гофропрофилей, включая один из наиболее востребованных рынком – профиль Е.

Касаясь программы модернизации филиала, Ирина Галахова также рассказала, что для эффективного использования энергии и производственной гибкости в работе гофроагрегата в Подольском филиале «Архбум» была установлена новая пароконденсатная система производства фирмы Baviera (Испания).

Исполнительный директор «Архбум» напомнил, что до конца 2018 г. филиал планирует реконструкцию транспортно-упаковочной системы завода, что позволит увеличить производительность существующего оборудования и улучшить внутрицеховую логистику.

Для увеличения ассортимента выпускаемой продукции и объема производства в Подольском филиале компании планируется организация дополненных площадей для хранения оснастки за счет реконструкции цеха №1. «Одной из ее главных целей является оптимальное использование имеющейся производственной площади и установка дополнительного оборудования по выпуску гофротары», - отметила Ирина Галахова.

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