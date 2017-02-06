АЦБК предложил увеличить размер льготного займа ФРП для инвестпроектов

Генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв предложил председателю Наблюдательного совета Фонда развития промышленности (далее ФРП) Денису Мантурову увеличить размер льготного займа до 50% от сметной стоимости инвестиционных проектов.

Свои предложения он озвучил в ходе обсуждения инструментов ФРП на встрече министра промышленности и торговли РФ с руководителями предприятий лесопромышленного комплекса 10 февраля 2017 г. в г. Торжке (Тверская обл.).

Свой тезис Дмитрий Зылёв аргументировал высокой капиталоемкостью нового строительства в ЦБП, в том числе, программы модернизации Архангельского ЦБК и его дочерних компаний, направленной на импортозамещение ряда товарных позиций, выпуск конкурентоспособной продукции для госучреждений и организаций в сфере медицинских и социальных услуг (больницы, поликлиники, сады, школы и т.д.) и снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения НДТ.





Как отметил топ-менеджер АЦБК, следует проработать вопрос и о государственных гарантиях для социально-значимых проектов, каким, по словам Дмитрия Зылёва, является строительство нового завода по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги-основы для их производства на территории индустриального парка «Ворсино» (Калужская обл.) дочерней компанией АЦБК - ООО «Архбум Тиссью Групп». «Мы создаем только на первом этапе значительное количество новых рабочих мест (350 чел.), и планируем большие объемы налоговых платежей в бюджеты местного и федерального уровня», - рассказал он.





Кроме того, Дмитрий Зылёв поддержал проработку конкретных нормативно-правовых актов, позволяющих включать в специальные инвестиционные контракты (СПИКи), возможность снижения до нуля федеральной и региональной частей налога на прибыль и гарантированный государственный заказ.