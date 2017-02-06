Новости дня

В Архангельске прошел праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия»

В столице Поморья началась сплошная дератизация

В Архангельске отменяется карантин по гриппу

В Няндоме мужчина дважды за день устроил пожар в своей квартире

Мобильная версия 16+

Вторник, 14 февраля, 14:17

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/13/49109.html

Экономика

АЦБК предложил увеличить размер льготного займа ФРП для инвестпроектов

АЦБК предложил увеличить размер льготного займа ФРП для инвестпроектов
Генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв предложил председателю Наблюдательного совета Фонда развития промышленности (далее ФРП) Денису Мантурову увеличить размер льготного займа до 50% от сметной стоимости инвестиционных проектов.

Свои предложения он озвучил в ходе обсуждения инструментов ФРП на встрече министра промышленности и торговли РФ с руководителями предприятий лесопромышленного комплекса 10 февраля 2017 г. в г. Торжке (Тверская обл.).
Свой тезис Дмитрий Зылёв аргументировал высокой капиталоемкостью нового строительства в ЦБП, в том числе, программы модернизации Архангельского ЦБК и его дочерних компаний, направленной на импортозамещение ряда товарных позиций, выпуск конкурентоспособной продукции для госучреждений и организаций в сфере медицинских и социальных услуг (больницы, поликлиники, сады, школы и т.д.) и снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения НДТ.

Как отметил топ-менеджер АЦБК, следует проработать вопрос и о государственных гарантиях для социально-значимых проектов, каким, по словам Дмитрия Зылёва, является строительство нового завода по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги-основы для их производства на территории индустриального парка «Ворсино» (Калужская обл.) дочерней компанией АЦБК - ООО «Архбум Тиссью Групп». «Мы создаем только на первом этапе значительное количество новых рабочих мест (350 чел.), и планируем большие объемы налоговых платежей в бюджеты местного и федерального уровня», - рассказал он.

Кроме того, Дмитрий Зылёв поддержал проработку конкретных нормативно-правовых актов, позволяющих включать в специальные инвестиционные контракты (СПИКи), возможность снижения до нуля федеральной и региональной частей налога на прибыль и гарантированный государственный заказ. 

Вчера 17:53

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Налоговая: Палкина мы не упустимСегодня 12:38
3 комментария

Архангелогородцы могут покормить с руки варана в зоопарке "Живые тропики"Сегодня 11:30

80 лучших людей Архангельской области: Владимир БулатовСегодня 09:03
1 комментарий

"Партийный кульбит": ушедший Моисеев вернулся в руководство "Единой России"Вчера 17:12
2 комментария

В Архангельской области завершилось первенство России по лыжным гонкамВчера 15:33

Реклама
Экономика

ВТБ кредитует Группу компаний «Рандекс»Вчера 14:14

В 2017 году Архангельская область получит из федерального бюджета более миллиарда рублейВчера 11:28

«Аквилон-Инвест» расселяет аварийное жилье10 февраля 2017 10:19

ЛДК-3 успешно модернизируется7 февраля 2017 16:54

Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод 6 февраля 2017 17:30

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Насколько сложно сегодня в Архангельской области открыть свой собственный бизнес?
Результаты
Новости рубрик

В столице Поморья началась сплошная дератизация

В Архангельске отменяется карантин по гриппу

Архангелогородцы могут покормить с руки варана в зоопарке "Живые тропики"

На Земле Франца-Иосифа откроется музей под открытым небом

В Архангельске трезвенники встретились с саратовскими представителями реабилитационного центра "Социум"

ВТБ кредитует Группу компаний «Рандекс»

В 2017 году Архангельская область получит из федерального бюджета более миллиарда рублей

«Аквилон-Инвест» расселяет аварийное жилье

ЛДК-3 успешно модернизируется

Налоговая: Палкина мы не упустим

"Партийный кульбит": ушедший Моисеев вернулся в руководство "Единой России"

Впереди выборы. Депутаты облсобрания прекратят полномочия осужденного Сергея Мышковского

Министром АПК и торговли Поморья стала Ирина Бажанова

Банкрот из списка Forbes: Андрей Палкин доверяет себя Арбитражному суду

В Няндоме мужчина дважды за день устроил пожар в своей квартире

В Вельском районе мужчина убил свою соседку-пенсионерку

В Плесецком районе в ДТП получили травмы сразу пять человек

В Архангельске в ДТП пострадала девушку

В Архангельске женщина предстанет перед судом за жестокое обращение с дочерью

В Архангельске прошел праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия»

В Архангельской области завершилось первенство России по лыжным гонкам

Молодежка «Водника» дважды уступила лидеру соревнований

«Севмаш» досрочно стал чемпионом Поморья по русскому хоккея

В Архангельске отметили День зимних видов спорта

В Архангельске Ольга Лойтер и Роман Петров споют "О любви..."

В Новодвинске прошёл отборочный концерт ансамблей ветеранов

Дом молодежи стал одной из площадок выставки «Лики России»

В Архангельском театре драмы поставят «запрещенную» пьесу

В Северном морском музее появился новый экспонат

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru