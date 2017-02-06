В 2017 году Архангельская область получит из федерального бюджета более миллиарда рублей

На предстоящей сессии областного Собрания депутатов парламентарии рассмотрят проект закона о внесении изменений и дополнений в бюджет Архангельской области на 2017 год. Одним из ключевых изменений станет уточнение суммы дотаций, которые Поморье получит из федерального бюджета в 2017 году.

В момент разработки и принятия главного финансового закона области, сумма помощи региону из федерального бюджета не была окончательно известна. В начале года федеральный минфин довел до своих региональных коллег эту информацию.

Архангельская область, в частности, дополнительно получит 2,14 миллиарда рублей в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также чуть больше 541 миллиона рублей в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетный сферы. Вместе с тем регион лишится дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 1,39 миллиарда рублей. Общая сумма дополнительной поддержки от Федерации составит 1 миллиард 294 миллиона рублей.

Эти средства вместе с неиспользованными остатками на бюджетных счетах министерство финансов Архангельской области предлагает направить на обслуживание государственного долга региона, увеличение ассигнований дорожного фонда, финансирования работ по переселению северян из ветхого и аварийного жилья и создание инфраструктуры для жилищного строительства.

Рассмотрение законопроекта состоится на очередной сессии регионального парламента, которая состоится 15 февраля, - пишет портал "Правда Севера".