«Аквилон-Инвест» расселяет аварийное жилье

По городской программе развития застроенных территорий холдинг «Аквилон-Инвест» уже расселил 14 домов, предоставив жилье около 200 горожанам. При этом на двух участках построены новые здания площадью более 50 тыс. кв. м.

Программа была утверждена в 2011 году. Муниципалитет проводит аукционы, на которых инвесторы приобретают участки для нового строительства. Главное условие – расселение расположенных на них ветхих домов. В программу включено более 40 территорий, около 340 домов: это порядка 100 тыс. кв. метров и 10 тыс. человек. На месте ветхих домов возможно строительство около 500 тыс. кв. метров нового жилья.

В декабре прошлого года администрация Архангельска выдала холдингу «Аквилон-Инвест» разрешение на строительство жилого комплекса площадью 10,2 тыс. кв. м под условным названием «Зеленый квартал-2». Он будет возведен на месте расселенного аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1. 12-этажное здание строится из кирпича по энергосберегающей технологии «Теплая керамика». В нем предусмотрена 141 квартира спроектированная по концепции «Разумные метры». 60% территории земельного участка площадью 3 160 кв. м отводится под благоустройство, включая асфальтирование проездов и устройство тротуаров из плитки. Проектом предусматривается установка детской и спортивной площадок, зоны для отдыха с малыми архитектурными формами, стоянки для легкового автотранспорта. Старт продаж квартир запланирован на ближайшее время.

В квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – наб. Северной Двины, где за счет холдинга «Аквилон-Инвест» расселено 4 аварийных дома ведется строительство нового ЖК «Green Park» общей площадью 22 тыс. кв. м – 318 квартир. В основу проекта положена концепция жилого эко-комплекса в соответствии с требованиями международных стандартов экологического строительства, обеспечивающих комфортную и безопасную жизнь человека.

Всего на участках ЖК «Green Park» и «Зеленый квартал-2» было расселено 5 аварийных домов, в которых проживало более 100 человек. Продолжается расселение 5 аварийных деревянных домов на участке площадью почти 1 га в районе ул. Урицкого – наб. Северной Двины. В настоящее время жилье предоставлено более 50% проживающих здесь граждан. После сноса аварийных зданий предусмотрена комплексная застройка квартала. Еще один участок по программе развития застроенных территорий приобретенный холдингом «Аквилон-Инвест» расположен на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный канал, где будут расселены два деревянных дома.