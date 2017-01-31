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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/07/49014.html

Экономика

ЛДК-3 успешно модернизируется

ЛДК-3 успешно модернизируется
На площадке ЛДК-3 в Архангельске - третьего производственного участка ЗАО «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан») - ускоренно идёт строительство нового лесопильно-деревообрабатывающего комплекса. Уже выполнена большая часть работы в рамках первого этапа модернизации производственного участка.

Первый этап предусматривает строительство современной линии сортировки брёвен австрийского производства, лесопильного цеха мощностью по входу 550 тысяч кубометров пиловочника в год и котельной, которая будет полностью обеспечивать потребности завода в тепле.

На втором этапе модернизации запланирована установка новых сушильных камер и новой линии сортировки сухих пиломатериалов. В настоящий момент готовятся фундаменты под оборудование. С мая по декабрь будет осуществлён его монтаж и пусконаладка.

В январе 2018 года руководство предприятия планирует запустить весь цикл производства, что позволит увеличить выход готовой продукции на площадке ЛДК-3 в два раза. Общий объем инвестиций в проект — 4 миллиарда рублей.

- На линии сортировки брёвен уже осуществлён механический и электрический монтаж, идет наладка электроники, - говорит гендиректор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов. - Она построена параллельно существующей линии сортировки брёвен, которая полностью изношена — и морально, и физически. Весной новая линия будет запущена, старая демонтирована, на ее месте будет подготовлена площадка для хранения пиловочника.

В будущем лесопильном цехе уже полностью смонтировано оборудование, осталось закрыть здание сэндвич-панелями, подать тепло в цех и начать электромонтаж и пусконаладку. Первое бревно в этом цеху должно пройти 20 апреля. Процесс пусконаладки продлится до 1 июля. С 1 июля комбинат полностью переходит на распиловку в новом лесопильном цехе. Старый будет закрыт. Котельная также находится в высокой степени готовности, ее начнут растапливать в марте.

В июле прошлого года на площадке ЛДК-3 прошло выездное заседание комитета Архангельского областного Собрания по природопользованию и ЛПК. Тогда много говорили о необходимости включения проекта модернизации производства ЛДК-3 в число приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов.

- Мы сейчас работаем над этим вопросом с правительством области,  - отметил гендиректор ГК «Титан» Алексей Кудрявцев. - Поскольку завод будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, наша задача на сегодняшний день - в кратчайшие сроки совместно с правительством подготовить этот проект, чтобы он был включен Минпромторгом России в число приоритетных.

Уверенность в успехе вселяет и тот факт, что предыдущий проект ЗАО «Лесозавод 25» — модернизация Цигломенского участка - был включен в перечень приоритетных.

Вчера 16:54

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