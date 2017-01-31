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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/06/48990.html

Экономика

Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод

Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод
В 2017 г. Pulp Mill Holding инвестирует в новый завод по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги-основы для их производства ООО «Архбум Тиссью Групп» - дочерней компании АЦБК – на территории индустриального парка «Ворсино» (Калужская обл.) более 1,6 млрд. руб. Такое решение было принято Советом директоров компании, состоявшемся в Вене.

По словам куратора проекта, от акционера – Pulp Mill Holding – советника по инвестиционной деятельности Владимира Крупчака, в инвестиционной сфере холдинг уделяет основное внимание областям с максимальным потенциалом для роста. Один из них - сектор СГИ, который сейчас наиболее востребован в Центральном Федеральном округе России. Поэтому Pulp Mill Holding принял решение инвестировать в новый завод на площадке, граничащей с Московской областью. Для производства продукции будет использовано чисто целлюлозное сырье Архангельского ЦБК, сертифицированное по международным стандартам ISO. Таким образом, Pulp Mill Holding обеспечит синергию предприятий холдинга, которая позволит Группе оставаться высококонкурентой.

В настоящий момент на промплощадке нового завода в «Ворсино» идут работы по нулевому циклу первой очереди. Уже выполнено 70% свайного основания, начат монтаж колонн на складе готовой продукции.  Общая площадь завода составит более 60 тыс. м². 

Генеральным подрядчиком строительства по результатам тендера стало АО «ПСО-13» (Москва). Соответствующий договор был подписан 1 декабря 2016 г.
В 2017 г. все корпуса первой очереди должны быть построены, закончены работы по инфраструктуре (газ, электричество, канализация и т.д.).

Сдача первой очереди завода, включая пуско-наладочные работы, планируется во второй половине 2018 г. За это время будет выполнен весь комплекс строительно-монтажных, инженерных и отделочных работ, смонтировано и запущено производственное оборудование.

Напомним, что реализация проекта поделена на два ключевых этапа. На первом этапе в Ворсино будут установлены бумагоделательная машина (БДМ) по производству тиссью-продукции производства Andritz AG (Австрия) мощностью 70 тыс. тонн тиссью-продукции в год, две линии конвертинга итальянского производства по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец производственной мощностью 800 млн. условных рулончиков туалетной бумаги в год.

Планируемая мощность нового завода по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги-основы для их производства ООО «Архбум Тиссью Групп» -  70 тыс. т СГИ в год с перспективой увеличения до 210 тыс. т продукции в год.

Объем инвестиций по первому этапу с учетом стоимости оборудования и работ - около 120 млн. евро. Запланированы значительные объемы налоговых платежей в бюджеты местного и федерального уровня. Количество новых рабочих мест только на I этапе составит 350 человек.
На втором этапе (2019 - 2021 гг.) планируется увеличить производственные мощности завода до 140 тыс. тонн в год за счет установки второй бумагоделательной машины и дополнительных линий конвертинга по производству потребительской санитарно-гигиенической продукции, в том числе, ориентированной на удовлетворение быстрорастущего спроса в сегменте HoReCa (общественное питание и гостиничный бизнес).

Вчера 17:30

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