Дополнительные средства из бюджета Архангельской области направят на борьбу со снегом

Правительство Архангельской области накануне форума «Арктика – территория диалога» предлагает направить дополнительные средства из казны региона на уборку архангельских улиц.

На рассмотрение в областное Собрание депутатов поступил проект областного закона о внесении изменений и дополнений в бюджет региона на 2017 год. Документ среди прочего уточняет суммы дотаций, которые бюджет области получит из федеральной казны. Они, по данным минфина, увеличатся почти на 1,3 миллиарда рублей. Также проектом закона предусматривается распределение нецелевых остатков на едином счете областного бюджета в сумме чуть более 550 миллионов рублей.

Соответственно, будет увеличена и расходная часть областного бюджет. Среди прочего, областной минфин предлагает увеличить ассигнования на реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы Архангельской области» на 32 миллиона рублей. На эти средства «в целях подготовки города Архангельска к проведению Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» планируется осуществить работы по вывозу снега, проведение работ по устройству площадок для пассажирского общественного транспорта, проведение работ по освещению пешеходных переходов, замене дорожных знаков», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект областного закона о внесении изменений в бюджет Поморья на 2017 год будет рассмотрен на очередной сессии законодательного собрания, которая состоится 15 и 16 февраля, - сообщает портал "Правда Севера".