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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/02/02/48923.html
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GR-директор АЦБК включена в состав комиссии Рослесхоза
Директор по взаимодействию с государственными органами власти АО «Архангельский ЦБК» Наталья Пинягина включена в состав комиссии Федерального агентства лесного хозяйства РФ по оценке и мониторингу результативности деятельности подведомственных научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения.
Комментируя деятельность созданной структуры, GR-директор комбината отметил острую необходимость, прежде всего, в актуализации данных лесоустройства в России. «Если говорить о региональной конкретике, то, например, данные лесоустройства на лесных участках, находящихся в аренде генерального поставщика АЦБК – Группы компаний «Титан» - не могут быть использованы для управления лесами, так как не позволяют планировать объёмы мероприятий по выращиванию лесов (не известна характеристика молодняков и их расположение), планировать объёмы прореживаний и проходных рубок, объём древесины, получаемой от рубок ухода и её сортиментную структуру.
Отсутствие актуальных данных о лесфонде на арендованных участках не позволяют оценивать соответствие расчётной лесосеки имеющимся запасам спелых и перестойных насаждений, вести перспективное планирование заготовительной деятельности, получать достоверный прогноз изменения сортиментной структуры лесов на долгосрочную перспективу», - рассказала Наталья Пинягина.
Согласно данным Минприроды Архангельской области, давность лесоустройства 81% лесных площадей региона составляет 11 – 25 лет. Для эффективной работы, в 2015 г. Архангельский ЦБК профинансировал работы по лесоустройству Архангельского лесничества на сумму 2 млн. руб. , в 2016 г. – Вельского лесничества на сумму 4,036 млн. рублей. ГК «Титан» также подключилось к финансированию работ по лесоустройству в 2016 г. сразу по трем лесничествам: завершение работ по Архангельскому – на сумму 2,570 млн. руб., по Няндомскому – на сумму 16,5 млн. руб., по Устьянскому – на сумму 16,064 млн. руб.
«Мы предлагаем Рослесхозу радикально увеличить объемы выделяемых средств на лесоустройство и внедрить модель ГЧП, - резюмировала Наталья Пинягина. – Т.е. компании с разрешения Рослесхоза берут на себя апробацию и внедрение современных технологий и методов таксации лесов (дистанционные методы, подеревная таксация лесонасаждений, ортофотоплан, план лесонасаждений, повыдельная таксационная характеристика), а Рослесхоз увеличивает объем средств на оставшиеся работы (подготовка Лесного реестра по участкам, постановка на кадастровый учет, уточнение координат квартальной сети) и оказывает «политическую» поддержку внедрения современных методов лесоустройства».
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