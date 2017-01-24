В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа

Реализуя свою стратегию эффективного использования всех имеющихся ресурсов биотоплива, Архангельский ЦБК намеревается впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа и его использованию в качестве топлива для собственных нужд.

Начало выполнения такого мероприятия намеренно было приурочено к Году экологии: планируется провести лабораторные исследования на объектах размещения отходов. Об этом заявила 1 февраля 2017 г. главный эколог комбината Евгения Москалюк на правительстве региона на презентации Года экологии в Поморье под председательством губернатора Игоря Орлова.





Представитель АЦБК в своем выступлении особо подчеркнул, что экология для комбината стала не только приоритетом в стратегии развития, но и правилом ежедневной работы. Принятая акционером АЦБК - австрийской Pulp Mill Holding GmbH - стратегическая инвестиционная программа на период до 2021 г. предусматривает реализацию проектов, направленных, прежде всего, на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, на выпуск продукции с соблюдением всех требований законодательства в области охраны окружающей среды, на рациональное использование природных ресурсов и на обеспечение экологической безопасности. За последние 10 лет затраты комбината на выполнение природоохранных мероприятий составили более 7,5 млрд. руб.





Евгения Москалюк также рассказала, что с точки зрения совершенствования технологического процесса, модернизации производства переход на НДТ для Архангельского ЦБК нельзя назвать новым направлением деятельности. Перечень уже реализованных мероприятий включает в том числе внедрение наилучших доступных (ранее – наилучших существующих) технологий. Техническое перевооружение предприятия осуществляется с использованием наилучших российских и мировых практик, современного оборудования.





К настоящему времени на предприятии уже используются технологии, вошедшие в состав информационного технического справочника 2016 года по наилучшим доступным технологиям ИТС №1 «Производство целлюлозы, бумаги, картона и древесной массы». В ближайших планах предприятия – продолжать переход комбината на наилучшие доступные технологии.





«Архангельский ЦБК подвел первые итоги 2016 года, - отметила Москалюк. - При увеличении производительности предприятия по варке целлюлозы, результаты производственного экологического контроля, который осуществляется независимая лаборатория, аккредитованная в установленном законодательством порядке, в 2016 года зафиксирована положительная динамика в снижении выбросов в атмосферный воздух (минус 13%), сбросов загрязняющих веществ (минус 17%), захоронении отходов (77%).

По ее словам, за последние 12 лет Архангельский ЦБК снизил энергоемкость производства продукции по теплу - на 23%, по электроэнергии - на 11%. АЦБК сократил выбросы парниковых газов на 41% по сравнению с базовым 1990 г. Комбинат стал первой российской компанией, получившей сертификат о соответствии системы управления выбросами парниковых газов на соответствие требованиям международного стандарта. В прошлом году комбинат признан лучшей среди российских компаний, получившей высший рейтинг климатической ответственности по версии CDP (The Carbon Disclosure Project — международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов).





Сейчас АЦБК реализует второй этап приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) в области освоения лесов «Реконструкция производства картона». Комбинат и корпорация Valmet подписали технический контракт на поставку оборудования по проекту реконструкции второй картоноделательной машины. Также Valmet станет поставщиком оборудования для строительства новой выпарной станции. Все это значительно улучшит экологические позиции комбината и сократит расходы за счет внедрения эффективных технологий.





В стратегию развития включены планы по модернизации производства целлюлозы Архангельского ЦБК. Здесь акценты ставятся на организации отбелки целлюлозы по технологии ECF, которая позволит также качественно улучшить экологию в регионе и обеспечит гарантированный экспорт на экологически чувствительный европейский рынок.

Комбинат успешно реализовал проект по внедрению многотопливного котла для совместного сжигания осадков сточных вод и кородревесных отходов Valmet Power Oy, и установке декантеров на ПБО, что позволило полностью исключить вывоз данных отходов на объекты размещения отходов предприятия.





По итогам реализации ПИП АЦБК рассчитывает на суммарный экологический эффект: сокращение водопотребления на 50%, выбросов загрязняющих веществ на 65%, сбросов в водный объект на 75%, снижение выбросов парниковых газов на 18 тыс. тонн СО2 экв. (1%).





Комбинат уверенно вступает в объявленный президентом России Год экологии. На комбинате разработана концепция его проведения, включающая как глобальные шаги – модернизацию производств АЦБК, так и оперативные работы - благоустройство территории комбината, замену ртутьсодержащих ламп на светодиодные в здании заводоуправления, производственных помещениях и цехах комбината, приобретение и установка контейнеров для сбора макулатуры и отработанных аккумуляторных батареек на комбинате и в городе Новодвинске, проведение Дней экологических знаний. Продолжение реализации одного из главных своих проектов – участие во всероссийском природоохранном социально-образовательном движении «Эколята в Новодвинске», к которому АЦБК присоединился еще два года назад.